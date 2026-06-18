Wer bei der Austria stehen bleibt, muss pumpen

„Man hat ganz klar gesehen, dass sie ihr individuelles Heimprogramm sehr fleißig absolviert haben. Zu Aleks Dragovic sagte ich, dass er wie das blühende Leben ausschaut. Und so haben sich meine Spieler auch präsentiert“, lobt Austria-Trainer Stephan Helm.
Der am Donnerstag mit Violett in die Vorbereitung startete, seine Kicker knapp 90 Minuten auf dem Rasen schwitzen ließ und vor der intensiven Spielform einen für ihn wichtigen Punkt ansprach. Dabei ging’s um die Umschaltmomente, wo Helm Verbesserungspotenzial sieht, darauf großen Wert legen wird. Weshalb jeder Spieler, der nach Ballverlust stehen blieb, sofort Liegestütze machen musste. „Wir haben in der letzten Saison zu viele Gegentore bekommen. Alle elf Spieler müssen das Tor verteidigen, das ist die Basis für den Erfolg. Jeder muss die Verantwortung haben, selbst besser zu werden. Diese Message wollen wir gleich rüberbringen.“
In gut vier Wochen soll die Austria körperlich richtig frisch sein. Helm setzt auf einen kontinuierlichen Prozess. „Die Trainingseinheiten werden so gesteuert, dass sich die Spieler ihre Kräfte nicht einteilen müssen, sondern wirklich Vollgas geben können. Ich werde sie nicht verheizen, habe bei den Übungen sehr gerne den Ball dabei. „, meint der 43-Jährige.
Dreijahresvertrag für Vize-Weltmeister
Noch nicht mit dabei waren Taeseok Lee (ist mit Südkorea bei der WM) und Abubakr Barry. Der nach Saisonende noch mit Gambia unterwegs war, der gefragte Mittelfeldspieler soll im Trainingslager (29. Juni) zur Mannschaft stoßen. Österreichs U21-Teamspieler Vasilije Markovic, Philipp Maybach, Sanel Saljic und Matteo Schablas werden am Montag ins Training einsteigen. Moritz Wels kehrte von seiner Leihe bei WSG Tirol zurück. Jonas Feddersen, kam von Dortmunds Zweierteam, wird bei den Profis trainieren und zunächst bei den Young Violets spielen. Romeo Vucic wechselt zu Absteiger BW Linz, Österreichs U17-Vize-Weltmeister Hasan Deshishku wird bei den Veilchen trotz Interesse aus Deutschland und Holland einen Dreijahresvertrag unterzeichnen.
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