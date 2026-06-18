Wer bei der Austria stehen bleibt, muss pumpen

Der am Donnerstag mit Violett in die Vorbereitung startete, seine Kicker knapp 90 Minuten auf dem Rasen schwitzen ließ und vor der intensiven Spielform einen für ihn wichtigen Punkt ansprach. Dabei ging’s um die Umschaltmomente, wo Helm Verbesserungspotenzial sieht, darauf großen Wert legen wird. Weshalb jeder Spieler, der nach Ballverlust stehen blieb, sofort Liegestütze machen musste. „Wir haben in der letzten Saison zu viele Gegentore bekommen. Alle elf Spieler müssen das Tor verteidigen, das ist die Basis für den Erfolg. Jeder muss die Verantwortung haben, selbst besser zu werden. Diese Message wollen wir gleich rüberbringen.“