„Wettskandal“ um Buslenker sorgt für Aufregung

Das Gespräch mit dem Busfahrer wurde bereits gesucht. Gewettet habe der Lenker, der bereits seit zehn Jahren für die Firma tätig sein soll, allerdings offenbar nicht. „Er verspürte ein allzu menschliches Bedürfnis und verließ daraufhin den Bus, um ein WC in einem Lokal aufzusuchen“, klärt ein Sprecher auf. Das Einkaufszentrum hatte zu jener späten Stunde schon zu, daher musste der Lenker zum Wettlokal ausweichen. Was er nicht darf: den Bus offen stehen lassen. Es werde daher disziplinäre Maßnahmen geben.