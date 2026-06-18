Stanley Tucci beim „Ladies‘ Day“ von Royal Ascot

Royal Ascot im Glamour-Rausch! Der dritte Renntag, der legendäre „Ladies‘ Day“, lockte wieder Royals, Stars und Adelige auf die berühmte Rennbahn. Die traditionelle Kutschen-Prozession eröffnete das Spektakel – allen voran König Charles III., umjubelt von Tausenden Besuchern.
Für den Monarchen war es ein echter Familien-Tag: Schwester Prinzessin Anne, Bruder Prinz Edward und deren Partner fuhren direkt hinter ihm. Auch Zara und Mike Tindall waren Teil der königlichen Parade.
Für Hollywood-Glamour sorgte „Der Teufel trägt Prada“-Star Stanley Tucci, der gemeinsam mit seiner Frau Felicity Blunt in der vierten Kutsche Platz nahm – ein besonderer Freund des Königs.
Laufsteg unter freiem Himmel
Besonders im Mittelpunkt steht am „Ladies‘ Day“ die Mode. Besucherinnen präsentierten wie an den Tagen davor elegante Designer-Outfits und außergewöhnliche Hutkreationen, die längst zu einem Markenzeichen von Royal Ascot geworden sind.
Die spektakulärsten Outfits und schönsten Impressionen vom „Ladies‘ Day“ sehen Sie in unserer Bilder-Show:
Von klassischen Fascinators bis hin zu kunstvollen Maßanfertigungen verwandelt sich die Rennbahn in einen Laufsteg unter freiem Himmel.
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