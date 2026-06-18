Liebesgerüchte um Shakira & „Lincoln Lawyer“-Star

Gemeinsam davon gebraust

Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind oder nicht, ist bislang nicht bekannt. Fix ist aber, dass das Date von Shakira und Garcia-Rulfo nicht nur entspannt ausfiel, sondern auch recht leger. Denn die 49-jährige Sängerin trug einen lässigen Look aus schwarzem Top, Bluejeans und schwarzen Plateau-High-Heels. Und auch der Serienstar hatte sich für ein sportliches Outfit aus Jeans, T-Shirt und Jacke entschieden.