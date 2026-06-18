Liebesgerüchte um Shakira & „Lincoln Lawyer“-Star

Was läuft denn da? Shakira sorgt gerade für heiße Liebes-Gerüchte. Die Sängerin wurde nämlich in Los Angeles gemeinsam mit „Lincoln Lawyer“-Star Manuel Garcia-Rulfo gesichtet – beim Verlassen eines Hotels!
Seit der Trennung von Kicker Gerard Piqué ist Shakira offiziell Single. Die Fotos, die unter anderem die „Page Six“ veröffentlichte, könnten aber darauf hindeuten, dass es längst einen neuen Mann im Leben der sexy Kolumbianerin geben könnte.
Flirt beim Parkservice
Bereits Anfang der Woche wurde Shakira nämlich beim Verlassen eines Hotels in Los Angeles gesichtet. An ihrer Seite: Schauspieler Manuel Garcia-Rulfo. Der 45-Jährige ist den meisten wohl aus der Netflix-Hitserie „Lincoln Lawyer“ bekannt, in der er den gewieften Anwalt Mick Haller spielt.
Die beiden warteten gut gelaunt beim Parkservice auf ihren Wagen, lachten, flirteten und plauderten miteinander. Als der Wagen vorgefahren wurde, öffnete der Schauspieler – ganz Gentleman – Shakira die Beifahrertür, bevor er sich selbst hinters Lenkrad setzte und die beiden gemeinsam davonfuhren.
Gemeinsam davon gebraust
Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind oder nicht, ist bislang nicht bekannt. Fix ist aber, dass das Date von Shakira und Garcia-Rulfo nicht nur entspannt ausfiel, sondern auch recht leger. Denn die 49-jährige Sängerin trug einen lässigen Look aus schwarzem Top, Bluejeans und schwarzen Plateau-High-Heels. Und auch der Serienstar hatte sich für ein sportliches Outfit aus Jeans, T-Shirt und Jacke entschieden.
Die Fans sind über die Liebesgerüchte von Shakira und Manuel Garica-Rulfo jedenfalls schon völlig aus dem Häuschen. Auf Social Media fanden sich unter den Bildern, die unter anderem auch die Gossip-Seite „DeuxMoi“ veröffentlichte, zahlreiche Jubel-Kommentare. „Manuel, oh mein Gott. Shakira, er ist ein echte Fang“, oder „Wow, ich habe nie darüber nachgedacht, aber verdammt, die beiden schauen großartig miteinander aus!“
Beide sind Single
Shakira war elf Jahre lang mit Gerard Piqué liiert, bevor sie sich 2022 von dem Kicker trennte. Aus der Beziehung gingen die zwei gemeinsamen Söhne Milan und Sasha hervor.
Manuel Garcia-Rulfo hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt war er mit Audrey McGraw, der jüngsten Tochter von Faith Hill und Tim McGraw liiert. Die Beziehung zerbrach Anfang des Jahres.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.