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Bei Date erwischt!

Liebesgerüchte um Shakira & „Lincoln Lawyer“-Star

Society International
18.06.2026 16:00
Shakira wurde beim Date mit „Lincoln Lawyer“-Star Manuel Garcia-Rulfo erwischt. Was läuft denn ...
Shakira wurde beim Date mit „Lincoln Lawyer“-Star Manuel Garcia-Rulfo erwischt. Was läuft denn da?(Bild: APA/Charles Sykes/Invision/AP)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Was läuft denn da? Shakira sorgt gerade für heiße Liebes-Gerüchte. Die Sängerin wurde nämlich in Los Angeles gemeinsam mit „Lincoln Lawyer“-Star Manuel Garcia-Rulfo gesichtet – beim Verlassen eines Hotels! 

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Seit der Trennung von Kicker Gerard Piqué ist Shakira offiziell Single. Die Fotos, die unter anderem die „Page Six“ veröffentlichte, könnten aber darauf hindeuten, dass es längst einen neuen Mann im Leben der sexy Kolumbianerin geben könnte.

Flirt beim Parkservice
Bereits Anfang der Woche wurde Shakira nämlich beim Verlassen eines Hotels in Los Angeles gesichtet. An ihrer Seite: Schauspieler Manuel Garcia-Rulfo. Der 45-Jährige ist den meisten wohl aus der Netflix-Hitserie „Lincoln Lawyer“ bekannt, in der er den gewieften Anwalt Mick Haller spielt.

„Lincoln Lawyer“-Star Manuel Garcia-Rulfo erwies sich beim Date mit Shakira als echter ...
„Lincoln Lawyer“-Star Manuel Garcia-Rulfo erwies sich beim Date mit Shakira als echter Gentleman.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Brian de Rivera Simon)

Die beiden warteten gut gelaunt beim Parkservice auf ihren Wagen, lachten, flirteten und plauderten miteinander. Als der Wagen vorgefahren wurde, öffnete der Schauspieler – ganz Gentleman – Shakira die Beifahrertür, bevor er sich selbst hinters Lenkrad setzte und die beiden gemeinsam davonfuhren.

Gemeinsam davon gebraust
Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind oder nicht, ist bislang nicht bekannt. Fix ist aber, dass das Date von Shakira und Garcia-Rulfo nicht nur entspannt ausfiel, sondern auch recht leger. Denn die 49-jährige Sängerin trug einen lässigen Look aus schwarzem Top, Bluejeans und schwarzen Plateau-High-Heels. Und auch der Serienstar hatte sich für ein sportliches Outfit aus Jeans, T-Shirt und Jacke entschieden. 

Ist Shakira nach der Trennung von Gerard Piqué vor vier Jahren wieder frisch verliebt?
Ist Shakira nach der Trennung von Gerard Piqué vor vier Jahren wieder frisch verliebt?(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)

Die Fans sind über die Liebesgerüchte von Shakira und Manuel Garica-Rulfo jedenfalls schon völlig aus dem Häuschen. Auf Social Media fanden sich unter den Bildern, die unter anderem auch die Gossip-Seite „DeuxMoi“ veröffentlichte, zahlreiche Jubel-Kommentare. „Manuel, oh mein Gott. Shakira, er ist ein echte Fang“, oder „Wow, ich habe nie darüber nachgedacht, aber verdammt, die beiden schauen großartig miteinander aus!“

Beide sind Single
Shakira war elf Jahre lang mit Gerard Piqué liiert, bevor sie sich 2022 von dem Kicker trennte. Aus der Beziehung gingen die zwei gemeinsamen Söhne Milan und Sasha hervor.

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Manuel Garcia-Rulfo hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt war er mit Audrey McGraw, der jüngsten Tochter von Faith Hill und Tim McGraw liiert. Die Beziehung zerbrach Anfang des Jahres.

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