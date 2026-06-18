Downhill-Youngster peilt den zweiten „Heimsieg“ an

Zweites Heimrennen in einer Woche

Die Chance, gleich noch eins draufzulegen, hat die Schülerin des Dornbirner Sportgymnasiums bereits am Samstag. Da wartet das Rennen in Lenzerheide, gerade einmal eineinhalb Autostunden von Bregenz entfernt. „Das ist für mich auch ein Heimrennen, bei dem sicherlich einige Freunde vor Ort zuschauen werden“, hofft Frener, die sich im Vorjahr in Graubünden Rang fünf holen konnte. „Der Kurs ist nur minimal verändert worden. Er ist ziemlich rutschig und staubig, aber sehr schnell und eher bikeparklastig. Ganz cool!“