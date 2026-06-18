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Nach Leogang-Triumph

Downhill-Youngster peilt den zweiten „Heimsieg“ an

Sport-Mix
18.06.2026 16:55
Lina Frener war in Leogang zuletzt nicht zu biegen.
Lina Frener war in Leogang zuletzt nicht zu biegen.(Bild: Stefan Voitl)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Cool wie Eis! Das gilt auch für Lina Frener. Die erst 17-jährige Downhill-Moutainbiker aus Bregenzerin gewann zuletzt beim Heimweltcup in Leogang ihr zweites Rennen in der Juniorinnenklasse. An diesem Wochenende hat die Schülerin des Dornbirner Sportgymnasiums gleich den nächsten Coup im Visier.

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„Natürlich habe ich mich über den Sieg in Leogang gefreut“, blickt die Bregenzerin Lina Frener auf ihren Heimsieg beim Downhill-Weltcup der Juniorinnen am vergangenen Wochenende im Salzburger Pinzgau. „Aber um ehrlich zu sein – es hat sich irgendwie normal angefühlt.“ Und das, obwohl es erst der zweite Weltcuptriumph in der jungen Karriere der 17-Jährigen war. 

Zweites Heimrennen in einer Woche
Die Chance, gleich noch eins draufzulegen, hat die Schülerin des Dornbirner Sportgymnasiums bereits am Samstag. Da wartet das Rennen in Lenzerheide, gerade einmal eineinhalb Autostunden von Bregenz entfernt. „Das ist für mich auch ein Heimrennen, bei dem sicherlich einige Freunde vor Ort zuschauen werden“, hofft Frener, die sich im Vorjahr in Graubünden Rang fünf holen konnte. „Der Kurs ist nur minimal verändert worden. Er ist ziemlich rutschig und staubig, aber sehr schnell und eher bikeparklastig. Ganz cool!“

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Guter Eindruck beim ersten Abtasten
Dass sich Lina, die für das kanadische Norco Adidas Race Divison-Profiteam startet, dort wohlfühlt, bewies sie dann auch gleich im Training. Mit einer Zeit von 3:19,544 Minuten war sie die absolute Schnellste und avancierte damit auch zur Favoritin für die Qualifikation am Freitag und auch das Rennen am Samstag.

Zierl fehlt, Ostgaard und Jensen am Zettel
Die großen Gegnerinnen? Nachdem sich die Tiroler Juniorenweltmeisterin Rosa Zierl zuletzt in Leogang an der Schulter verletzt hatte, fehlte sie am Donnerstag beim Training und wird wohl auch fürs Rennen passen müssen. Damit gilt die Führende im Gesamtweltcup, die US-Amerikanerin Aletha Ostgaard, als Freners heißeste Konkurrentin. „Und die Dänin Rosa Maria Jensen sollte hier auch wieder ganz stark sein“, weiß Lina.

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