Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

„Zeitzeuge“ Steffl

Welche Geheimnisse der Stephansdom seit 1945 hütet

Wien
24.10.2025 19:00
Erstmals seit 30 Jahren – und das wohl auch für die nächsten 80 bis 100 Jahre – ist der Südturm ...
Erstmals seit 30 Jahren – und das wohl auch für die nächsten 80 bis 100 Jahre – ist der Südturm frei von Gerüsten.(Bild: Imre Antal)

Mit seinen fast 900 Jahren lässt der Steffl oft vergessen, wie viel jüngere Geschichte in ihm steckt. Doch er erzählt mindestens so viel von der Zweiten Republik wie von längst vergangenen Zeiten. Der Archivar des Doms nahm die „Krone“ vor dem Nationalfeiertag mit auf eine Spurensuche von den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs bis heute.

0 Kommentare

Man kann Reinhard H. Gruber nicht auf dem falschen Fuß erwischen: Zu jedem Eck des Stephansdoms kennt der Dom-Archivar nicht nur die Geschichte, sondern auch die G’schichterln dahinter – bis ins Heute: Außer ihm wissen nur wenige, wie viel Spuren auch die Ereignisse der letzten 80 Jahre dort hinterlassen haben.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 13°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
10° / 13°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
9° / 13°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
9° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.765 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
242.832 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.856 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
„Zeitzeuge“ Steffl
Welche Geheimnisse der Stephansdom seit 1945 hütet
Missbrauchsskandal
Dachverband schließt SOS-Kinderdorf Österreich aus
Josefstadt
Bernhards Theatermacher in furioser Selbstironie
Unbekannte flüchtig
Home Invasion: Mann mit Axtstiel niedergeschlagen
Hinweise erbeten
Mädchen (17) in Wiener Aufzug sexuell belästigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf