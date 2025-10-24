Welche Geheimnisse der Stephansdom seit 1945 hütet

Mit seinen fast 900 Jahren lässt der Steffl oft vergessen, wie viel jüngere Geschichte in ihm steckt. Doch er erzählt mindestens so viel von der Zweiten Republik wie von längst vergangenen Zeiten. Der Archivar des Doms nahm die „Krone“ vor dem Nationalfeiertag mit auf eine Spurensuche von den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs bis heute.