Autor Clemens J. Setz erhält Großen Staatspreis

Der Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz erhält den Großen Österreichischen Staatspreis 2026 und damit die höchste künstlerische Auszeichnung der Republik. Die Auszeichnung ist mit 30.000 Euro dotiert und wird auf Empfehlung des Österreichischen Kunstsenats vergeben. „Clemens J. Setz zählt zu den bedeutendsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Er beschreitet in jedem seiner Werke neue, unerwartete Wege“, würdigte ihn Kulturminister Andreas Babler (SPÖ).