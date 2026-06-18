Autor Clemens J. Setz erhält Großen Staatspreis

Der Kunstsenat kürt den aus Graz stammenden Autor Clemens J. Setz zum Träger des Großen Österreichischen Staatspreises 2026. Er erweitert „als Dichter der literarischen Avantgarde wie kaum ein anderer den deutschen Sprachraum“, so die Begründung.
Der Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz erhält den Großen Österreichischen Staatspreis 2026 und damit die höchste künstlerische Auszeichnung der Republik. Die Auszeichnung ist mit 30.000 Euro dotiert und wird auf Empfehlung des Österreichischen Kunstsenats vergeben. „Clemens J. Setz zählt zu den bedeutendsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Er beschreitet in jedem seiner Werke neue, unerwartete Wege“, würdigte ihn Kulturminister Andreas Babler (SPÖ).
„Nicht nur in der jüngeren Generation ist Clemens J. Setz zurzeit einer der bedeutendsten Schriftsteller deutscher Sprache, der trotz seines vergleichsweise jungen Alters schon ein umfangreiches literarisches Werk vorzuweisen hat“, begründete der Kunstsenat seine Wahl.
Der Autor beschäftige sich in seinen Romanen mit menschlichen Grenzbereichen und gesellschaftlichen Außenseitern. Mit „seinen außergewöhnlichen literarischen Formen, dann und wann an James Joyce erinnernden poetischen und sprachschöpferischen Imaginationen“, erweitere Setz seit eineinhalb Jahrzehnten „als Dichter der literarischen Avantgarde wie kaum ein anderer den deutschen Sprachraum.“
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