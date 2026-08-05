Spickzettel, Flaschenbier und eine Stadträtin

Aktuell ist Kaup-Hasler bei Band vier, aber „im Sommer geht es mit Mussolini zu Ende“, scherzt sie später im Gespräch mit den „Public Moves“-Veranstaltern. Überhaupt wollen Menschen aus dem Kulturbetrieb mit Kaup-Hasler offenbar vor allem durch Plaudereien über Bücher, Urlaube, Familienangelegenheiten und dergleichen mehr ins Gespräch kommen. Dass man so bei ihr positiv in Erinnerung bleiben will, schließt sie zwar nicht aus – ihr selbst gehe es aber darum, „zu erfahren, wie’s den Leuten geht. So hat man am besten den Finger am Puls der Kulturlandschaft.“