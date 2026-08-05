Krake Schani entert das Schloss Tabor

Wie im Originallibretto, wo Diplomaten lieber Affären nachjagen und auf Bällen tanzen, als Politik zu machen, befinden sich auch die Passagiere tagelang auf engem Raum. Frönen dem Dolce Vita, trinken Champagner – und können dabei ihren Affären nicht entkommen.

„Wiener Blut“, uraufgeführt am 26. Oktober 1899 im Wiener Carltheater (einst in der Praterstraße 31 im 2. Bezirk), fiel beim Publikum gnadenlos durch und wurde nach einigen Aufführungen vom Spielplan genommen, das Theater ging kurz darauf pleite. Erst sechs Jahre später hauchte das Theater an der Wien der Operette mit einer runderneuerten Bearbeitung neues Leben ein. Ab diesem Moment setzte der weltweite Siegeszug ein – dank eingängiger Hits wie dem titelgebenden Konzertwalzer oder „Draust in Hietzing gibt’s a Remasuri“.