Bitter! Legende Modric als tragische WM-Figur

Auch Kane zeigt Nerven

Ein bitterer Moment für Modric. Doch auch der sonst so coole Harry Kane zeigt dann plötzlich Nerven. Im ersten Versuch scheitert er an Goalie Dominik Livakovic. Allerdings protestiert der Bayern-Stürmer gleich. Der kroatische Torwart hatte sich zu früh von der Linie bewegt.