Bitter! Legende Modric als tragische WM-Figur

Bitterer Auftakt in seine fünfte Fußball-WM! Kroatiens Legende Luka Modric sorgt mit einer fehlgeschlagenen Rettungsaktion im eigenen Strafraum für einen Elfmeter. Besonders bitter: Zunächst scheitert England-Star Harry Kane vom Punkt, doch dann erhält er eine zweite Chance ...
In der neunten Spielminute tritt Routinier und Kroatien-Held Modric erstmals bei dieser WM ins Rampenlicht. Allerdings nicht in gewohnter Rolle als brillanter Ballkünstler, sondern mit einer äußerst unglücklichen Aktion.
Nach einer Ecke kommt der 40-Jährige im eigenen Strafraum zu spät und trifft anstatt des Balles seinen Gegenspieler Noni Madueke. Dieser kommt zu Fall und Schiedsrichter Clement Turpin hat keine andere Wahl, als auf Elfmeter zu entscheiden.
Auch Kane zeigt Nerven
Ein bitterer Moment für Modric. Doch auch der sonst so coole Harry Kane zeigt dann plötzlich Nerven. Im ersten Versuch scheitert er an Goalie Dominik Livakovic. Allerdings protestiert der Bayern-Stürmer gleich. Der kroatische Torwart hatte sich zu früh von der Linie bewegt.
Deshalb durfte Kane seinen Strafstoß wiederholen. Im zweiten Anlauf war der Knipser dann erfolgreich. Ein bitterer Auftakt für Kroatien und Altstar Modric!
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