Salzburger ÖBB-Großprojekte verzögern sich

Mit der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vergangene Woche war schon klar, dass bei den Salzburger Bahn-Großprojekten Verzögerungen drohen. Jetzt ist es fix: Der Flachgautunnel und die bessere Verbindung am Pass Lueg kommen erst später. Konkret dauern beide Projekte zwei Jahre länger, wie im neuen Rahmenplan der ÖBB für die Jahre 2027 bis 2032 steht.