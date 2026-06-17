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Neuer Bahn-Plan

Salzburger ÖBB-Großprojekte verzögern sich

Salzburg
17.06.2026 21:50
Am Pass Lueg sollen neue Tunnel gebaut werden.
Am Pass Lueg sollen neue Tunnel gebaut werden.(Bild: Gerhard Schiel)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Der Flachgautunnel zwischen Hallwang und Köstendorf und neue Tunnel am Pass Lueg stehen weiter im Rahmenplan der ÖBB. Allerdings wurden die beiden Großprojekte wieder einmal nach hinten verschoben.

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Mit der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) vergangene Woche war schon klar, dass bei den Salzburger Bahn-Großprojekten Verzögerungen drohen. Jetzt ist es fix: Der Flachgautunnel und die bessere Verbindung am Pass Lueg kommen erst später. Konkret dauern beide Projekte zwei Jahre länger, wie im neuen Rahmenplan der ÖBB für die Jahre 2027 bis 2032 steht.

Der Flachgautunnel soll jetzt 2046 statt wie bisher 2044 fertiggestellt werden. Laut ÖBB konnte durch die vertiefte Planung allerdings die geplante Bauzeit um drei Jahre verkürzt werden. Damit reduziert sich auch die notwendige Investition um 300 Millionen Euro.

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Vor dieser Einsparung lag das geplante Investitionsvolumen bei 4,6 Millionen Euro. Bei der geplanten lawinensicheren Bahnstrecke am Pass Lueg verschiebt sich die geplante Fertigstellung von 2037 auf 2039. Dort sollen mehrere neue Tunnel errichtet werden.

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