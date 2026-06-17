Sanierung der Karkogelbahn ist geplatzt

Gescheitert! Diese Nachricht war am Mittwoch für Abtenau und die gesamte Region ein herber Schlag. Weil der Raiffeisenverband die Karkogelbahn, die mit 4,47 Millionen Euro an Forderungen in die Insolvenz geschlittert war, sanieren wollte, hatte man zu früh aufgeatmet. Denn es begann sich alles zu spießen: Einer von sechs Grundbesitzern verweigerte die Unterschrift. Er wollte einem Kündigungsverzicht bis 2045 nicht zustimmen. Und Raiffeisen zog den Plan schließlich ganz zurück.