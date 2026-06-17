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Säure-Attacke überlebt und jetzt Kongos WM-Held

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 22:00
Yoane Wissa (links) hat sich mit seinem Treffer in die WM-Geschichtsbücher eingetragen.
Yoane Wissa (links) hat sich mit seinem Treffer in die WM-Geschichtsbücher eingetragen.(Bild: EPA/MIGUEL A. LOPES)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit diesem Tor hat sich Yoane Wissa zum Helden einer ganzen Nation gemacht. Sein Ausgleichstreffer gegen Portugal war nämlich das erste WM-Tor in der Geschichte der Demokratischen Republik Kongo. Dabei blickt der Kicker von Newcastle United auf eine bewegende Geschichte zurück. 

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In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit köpfte Wissa den Ball nach einer Ecke aus fünf Metern ins portugiesische Tor. Der Ausgleichstreffer und gleichzeitig das erste WM-Tor für die DR Kongo. Der Jubel schier grenzenlos – der Schock bei Cristiano Ronaldo und seinen Teamkollegen ebenso. 

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Am Ende sollte es beim 1:1 bleiben. Die DR Kongo überrascht alle und holt einen Punkt gegen den haushohen Favoriten aus Portugal. „Es war ein sehr schwieriges Spiel gegen eine Mannschaft, die stärker war als wir. Aber wir haben Mut und Widerstandskraft gezeigt. Unser erstes Tor zu erzielen, erfüllt uns mit großem Stolz, weil es den Charakter dieser Mannschaft widerspiegelt“, meinte Torschütze Wissa. „Das ganze Land hat sich diesen Moment verdient“, so sein französischer Trainer Sebastien Desabre.

Opfer einer brutalen Attacke
Newcastle-Legionär Wissa hat nun in seinem Heimatland einen Helden-Status inne. Dabei blickt der 29-Jährige auf ein düsteres Kapitel in seiner Vergangenheit zurück. Denn der Offensivspieler wurde 2021 Opfer einer brutalen Säure-Attacke. 

Jubel über den historischen ersten WM-Treffer!
Jubel über den historischen ersten WM-Treffer!(Bild: GEPA)

Eine Frau drang in sein Haus ein und attackierte Wissa dann mit Säure. Dabei wurde der Kicker schwer im Gesicht verletzt. Eine Weile musste er gar um sein Augenlicht bangen. Nach einer Notoperation konnte er sich zum Glück von den Folgen der Attacke erholen und auch seine Fußball-Karriere fortsetzen. 

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