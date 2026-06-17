Säure-Attacke überlebt und jetzt Kongos WM-Held

Am Ende sollte es beim 1:1 bleiben. Die DR Kongo überrascht alle und holt einen Punkt gegen den haushohen Favoriten aus Portugal. „Es war ein sehr schwieriges Spiel gegen eine Mannschaft, die stärker war als wir. Aber wir haben Mut und Widerstandskraft gezeigt. Unser erstes Tor zu erzielen, erfüllt uns mit großem Stolz, weil es den Charakter dieser Mannschaft widerspiegelt“, meinte Torschütze Wissa. „Das ganze Land hat sich diesen Moment verdient“, so sein französischer Trainer Sebastien Desabre.