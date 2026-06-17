Sorgen um Posch! ÖFB-Arzt gibt ein erstes Update

ÖFB-Arzt Michael Fiedler hat angekündigt, dass ÖFB-Kicker Stefan Posch im Laufe des Nachmittags (Ortszeit) genauer untersucht wird. Der Spieler selbst sei „soweit guter Dinge“.
Es ist der große Wermutstropfen eines ansonsten schönen WM-Auftakts für Österreich. Nach einem Zusammenprall mit Jordanien-Kicker Odeh Fakhoury hat sich Stefan Posch am Kiefer verletzt. „Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist. Weil, wenn es das wäre, dann würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen“, bangte deshalb auch Teamchef Ralf Rangnick.
Nun hat ÖFB-Arzt Fiedler im ORF-Interview ein erstes Update gegeben. „Poschi hat Schmerzen im Unterkiefer links. Er ist soweit guter Dinge. Wir haben jetzt geplant, im Laufe des Nachmittags, sobald wir den Slot für die CT-Untersuchung haben, dieses durchzuführen und nach dem CT können wir dann zur Diagnose und weiteren Vorgehensweise Auskunft geben“, so der Arzt.
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