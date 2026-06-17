Sorgen um Posch! ÖFB-Arzt gibt ein erstes Update

Es ist der große Wermutstropfen eines ansonsten schönen WM-Auftakts für Österreich. Nach einem Zusammenprall mit Jordanien-Kicker Odeh Fakhoury hat sich Stefan Posch am Kiefer verletzt. „Wir müssen hoffen, dass es kein Kieferbruch ist. Weil, wenn es das wäre, dann würde er tatsächlich für den Rest des Turniers ausfallen“, bangte deshalb auch Teamchef Ralf Rangnick.