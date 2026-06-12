Alkolenker verschwindet nach Unfall mit Taferl

Der Versuch ging gründlich daneben. In Mauthausen hatte ein Mann (38) sein Auto bei einem missglückten Wendemanöver in den Straßengraben gesetzt. Der Lenker montierte das Kennzeichen ab und ging davon. Der Grund für die Flucht: 1,6 Promille.
Auf der Machlandstraße im Gemeindegebiet von Mauthausen wollte der 38-jährige Rumäne aus dem Bezirk Perg am Donnerstag gegen 21110 Uhr mit seinem Pkw ein Wendemanöver durchführen. Dabei geriet er in den Straßengraben und rutschte eine Böschung hinunter.
Fahndung war erfolgreich
Anschließend nahm der 38-Jährige die Kennzeichentafeln von seinem Auto ab und ging davon. Die herbeigerufene Polizeistreife konnte den Mann nach kurzer Fahndung anhalten. Ein Alkotest ergab 1,64 Promille. Er wird angezeigt.
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