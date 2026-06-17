Stau-Chaos droht auf den steirischen Autobahnen

A2, A9 und S6: Die Baustellen auf den steirischen Autobahnen rauben den Pendlern aktuell den letzten Nerv. Entwarnung gibt es aktuell jedoch noch keine, Lenker brauchen auch im Sommer Geduld.
Sommerzeit ist Baustellenzeit. Das Chaos auf den Straßen begleitet Autofahrer und Pendler inzwischen zwar das ganze Jahr über, im Sommer sind die Wartezeiten bei Staus aber aufgrund der Hitze noch lästiger. So wird der vor uns liegende Sommer auch in der Steiermark nicht ohne Zeitverlust auf den Autobahnen vergehen.
Vier große Baustellen stören den Verkehrsfluss aktuell: Auf der A2 zwischen Graz Ost und Graz West wird bereits seit Ende Februar 2024 an der Erneuerung der Murbrücken gearbeitet. Derzeit gibt es dadurch zwischen Feldkirchen und Graz Ost in Fahrtrichtung Wien nur zwei Fahrspuren, der Pannenstreifen ist im gesamten Bauabschnitt gesperrt. Die gute Nachricht: Bereits Ende Juni sollen die Bauarbeiten hier abgeschlossen sein. Die lange Wartezeit sollte damit endlich vorbei sein.
Dringende Erneuerungen
Seit Februar und noch bis Ende 2027 ist auch auf der A9 zwischen Weblinger Kreis und Schwarzlsee Geduld gefragt. Eine Erneuerung des stark frequentierten Streckenabschnitts sorgt bei einem Tempolimit von 60 km/h für Verzögerungen und zäh fließenden Verkehr.
Doch nicht nur rund um die Landeshauptstadt prägen Baustellen das Straßenbild: Auf der A2 zwischen Mooskirchen und dem Packsattel werden elf Kilometer der Südautobahn erneuert, fünf Kilometer davon betreffen Tunnel. Bereits seit September 2025 laufen die Arbeiten. Geplante Fertigstellung ist Ende 2029.
Auch die Tunnel auf der S6, der Semmering-Schnellstraße, werden seit April 2025 auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Auf knapp elf Kilometern werden dabei auch 15 zusätzliche Fluchtwege in den Tunnelröhren errichtet. Die Bauarbeiten sollen Ende 2029 beendet werden.
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