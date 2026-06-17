Stau-Chaos droht auf den steirischen Autobahnen

Vier große Baustellen stören den Verkehrsfluss aktuell: Auf der A2 zwischen Graz Ost und Graz West wird bereits seit Ende Februar 2024 an der Erneuerung der Murbrücken gearbeitet. Derzeit gibt es dadurch zwischen Feldkirchen und Graz Ost in Fahrtrichtung Wien nur zwei Fahrspuren, der Pannenstreifen ist im gesamten Bauabschnitt gesperrt. Die gute Nachricht: Bereits Ende Juni sollen die Bauarbeiten hier abgeschlossen sein. Die lange Wartezeit sollte damit endlich vorbei sein.