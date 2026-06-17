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Heiße Urlaubsfotos

Emily Ratajkowski oben ohne im sexy Netzkleid

Society International
17.06.2026 17:00
Emily Ratajkowski postete sexy Schnappschüsse aus dem Urlaub.
Emily Ratajkowski postete sexy Schnappschüsse aus dem Urlaub.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/emrata)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Emily Ratajkowski sorgt dafür, dass es in Europas Süden derzeit noch heißer wird. Die Schönheit macht derzeit nämlich Inselhopping und sorgt mit einem besonders freizügigen Outfit für Aufsehen.

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Die Urlaubszeit hat offiziell begonnen – auch für die Promis. Die haben in den letzten Jahren bekanntlich Europas sonnigen Süden zur Lieblingsdestination im Sommer auserkoren. So auch Model Emily Ratajkowski, die auf Instagram am Mittwoch erste Urlaubs-Schnappschüsse von Mallorca und Griechenland veröffentlichte.

Sexy „Lady in Red“
Und die hatten es in sich! Denn nicht nur, dass die 35-Jährige im Bikini bekanntlich eine fantastische Figur macht, hat sie ein ganz besonders heißes Outfit für ihren Trip nach Europa eingepackt.

Klicken Sie sich hier durch die Urlaubsfotos von Emily Ratajkowski:

Denn unter die zahlreichen Bikini-Schnappschüsse mischten sich auch Fotos, die die Model-Schönheit im knallroten Netzkleid zeigen. Ein echter Hingucker – vor allem deshalb, weil sexy Emily unter dem Hauch von Nichts lediglich ein XXS-Höschen angezogen hatte. BH oder Bikini-Top? Fehlanzeige!

Hoppala beim Posing
Weiter hinten in der Galerie enthüllte die Beauty übrigens noch, dass so ein sexy Instagram-Shooting durchaus auch seine Tücken haben kann. In einem kurzen Clip sieht man nämlich, wie Ratajkowksi beim Posieren auf einer kleinen Steinmauer kurz ins Straucheln gerät, sich aber im letzten Moment noch festhalten kann. Ein Glück!

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Erst letzte Woche veröffentlichte „The Cut“ eine Gastkolumne von Emily Ratajkowski, in der die 35-Jährige ganz offen über ihr Sexleben nach dem Ehe-Aus mit Sebastian Bear-McClard schreibt. Seit einigen Monaten ist die Model-Schönheit aber wieder glücklich vergeben – an Filmemacher Romain Gavras.

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