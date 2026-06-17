Emily Ratajkowski oben ohne im sexy Netzkleid

Hoppala beim Posing

Weiter hinten in der Galerie enthüllte die Beauty übrigens noch, dass so ein sexy Instagram-Shooting durchaus auch seine Tücken haben kann. In einem kurzen Clip sieht man nämlich, wie Ratajkowksi beim Posieren auf einer kleinen Steinmauer kurz ins Straucheln gerät, sich aber im letzten Moment noch festhalten kann. Ein Glück!