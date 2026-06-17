Stammzellen: Soldat als Held auf Rettungsmission

Spende ohne Probleme

Heute steht fest: Der beherzte Soldat wurde als passender Stammzellenspender für einen Mann mittleren Alters in Nordamerika gefunden und konnte ihm Hoffnung auf Überleben schenken, wie das Militärkommando Burgenland mitteilt. „Ich war überrascht, wie schnell ich diese positive Nachricht erhalten habe“, sagt der Musiker. Die Voruntersuchung und die Spende seien ohne Probleme verlaufen, erinnert er sich.