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Stammzellen: Soldat als Held auf Rettungsmission

Burgenland
17.06.2026 10:59
In der Martinkaserne in Eisenstadt ließ sich der Soldat der Militärmusik als Stammzellenspender ...
In der Martinkaserne in Eisenstadt ließ sich der Soldat der Militärmusik als Stammzellenspender typisieren.(Bild: FRIEBE)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Ein Schlagzeuger der Militärmusik hilft einem Patienten aus Nordamerika mit einer Stammzellenspende. Für ihn war es ein „kleiner Aufwand für eine wichtige Tat“. 

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Werde Stammzellenspender und rette Leben!“ Diesem Aufruf der Leukämiehilfe Österreich ist Tobias (21), Soldat in den Reihen der Militärmusik Burgenland, gefolgt. Nicht nur als Schlagzeuger hatte der Steirer aus dem Bezirk Weiz im vergangenen Jahr in der Martinkaserne in Eisenstadt großes Taktgefühl bewiesen. Er ließ sich auch mit einem simplen Wangenabstrich typisieren.

Spende ohne Probleme
Heute steht fest: Der beherzte Soldat wurde als passender Stammzellenspender für einen Mann mittleren Alters in Nordamerika gefunden und konnte ihm Hoffnung auf Überleben schenken, wie das Militärkommando Burgenland mitteilt. „Ich war überrascht, wie schnell ich diese positive Nachricht erhalten habe“, sagt der Musiker. Die Voruntersuchung und die Spende seien ohne Probleme verlaufen, erinnert er sich.

„Abgesehen von der Dauer war die Spende in meinem Fall mit einer Blutabnahme vergleichbar, also wenig bis keine Schmerzen oder andere Beschwerden. Es ist aus meiner Sicht ein sehr kleiner Aufwand für eine so wichtige Tat“, fasst der Soldat seine Erfahrungen zusammen.

„Hoffnung schenken“
„Dank der Unterstützung unseres Bundesheeres können junge Menschen auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht werden, sich als potenzielle Stammzellenspender registrieren zu lassen und damit Hoffnung zu schenken“, freut sich Katharina Palatzky von der Initiative „Geben für Leben“ der Leukämiehilfe Österreich. 

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