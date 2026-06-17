Vitamine mit Top-Qualität und regionaler Herkunft

Geerntet wird von Jänner bis November. „Damit können wir auch im Winter unsere Konsumenten mit heimischer Ware beliefern“, erklärt Geschäftsführer Patrick Haider. Gemüsebauern haben mit Problemen zu kämpfenAber auch im Lande der Gemüsebauern ist nicht alles eitel Wonne. Zunehmende Bürokratie, steigende Produktionskosten, schwierige Rahmenbedingungen beim Pflanzenschutz sowie die angespannte Arbeitskräftesituation erschweren die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Produktion. Im Hause Perlinger sind rund 80 Prozent der Mitarbeiter aus Ungern, aber auch aus Nepal gibt es mittlerweile Helfer. „Wir würden uns ein größeres Kontingent aus Drittländern wünschen“, so Haider. Denn auch, wenn die Firma ihren Mitarbeitern Wohnungen zur Verfügung stelle und ihnen Ganzjahresarbeitsplätze bietet, wird es immer schwieriger Arbeitswillige zu finden.