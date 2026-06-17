Grabher vergibt Führung und fliegt in Brescia raus

Julia Grabher ist beim WTA 125-Turnier in Brescia (It) im Achtelfinale in drei Sätzen gescheitert. Dabei lag die Vorarlbergerin im Entscheidungssatz gegen die 24-jährige Ukrainerin Anastasia Sobolieva bereits mit 4:1 in Front...
Nachdem die Dornbirnerin Satz eins gegen Anastasia Sobolieva (Ukr/WTA-Nr. 328) 2:6 verloren hatte, setzte sie sich im zweiten Durchgang trotz eines 0:2-Rückstand noch mit 6:4 durch.
In der Entscheidung lag die 29-jährige Weltranglisten-118. dann bereits mit 4:1 voran und hatte sogar drei Breakchancen auf das 5:1. Doch konnte sie allesamt nicht nutzen und so ging Grabher nach 2:24 Stunden Spielzeit als 2:6, 6:4, 5:7-Verliererin vom Sandplatz.
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