Grabher vergibt Führung und fliegt in Brescia raus

In der Entscheidung lag die 29-jährige Weltranglisten-118. dann bereits mit 4:1 voran und hatte sogar drei Breakchancen auf das 5:1. Doch konnte sie allesamt nicht nutzen und so ging Grabher nach 2:24 Stunden Spielzeit als 2:6, 6:4, 5:7-Verliererin vom Sandplatz.