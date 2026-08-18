Mit Routinier auf neuer Position zum Spitzenreiter

Die Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Auch in Hernals, wo Ostliga-Spitzenreiter Sportclub mit neun Punkten den perfekten Start hinlegte, einer dabei besonders herausstach: Eren Keles.
Der Flügelflitzer half aufgrund der Wehwechen von Rene Kriwak und Darijo Pecirep als Sturm-Spitze aus, netzte gleich einmal in allen drei Spielen. „Den Zug zum Tor habe ich sonst auch. Jetzt beginnen nur die Läufe etwas mittiger“, grinst der Routinier, der 19 Mal in der Bundesliga für Rapid und St. Pölten kickte. „Aber wenn du öfter triffst macht’s gleich viel mehr Spaß.“ Und zwar so viel, dass er seine neugewonnene Position am liebsten gleich behalten würde, sie der „Konkurrenz“ nicht kampflos übergeben wird. „Prinzipiell kann ich überall spielen, aber im Sturm taugt’s mir dafür aktuell zu sehr!“
„Nicht dass sie aufs Verteidigen vergessen“
Sehr zur Freude seines Trainers Daniel Seper, den er damit vor ein zukünftiges Luxusproblem stellt. „Aktuell nehmen mir die anderen zwei die Entscheidung ab, aber irgendwann muss ich mich entscheiden“, schmunzelt der 36-Jährige. Ob er einfach alle drei im Sturm aufstellen, sich somit die Qual der Wahl ersparen wird? „Das ist a bissl sehr offensiv. Nicht dass mir die Buam dann aufs Verteidigen vergessen!“
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