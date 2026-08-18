Mit Routinier auf neuer Position zum Spitzenreiter

Der Flügelflitzer half aufgrund der Wehwechen von Rene Kriwak und Darijo Pecirep als Sturm-Spitze aus, netzte gleich einmal in allen drei Spielen. „Den Zug zum Tor habe ich sonst auch. Jetzt beginnen nur die Läufe etwas mittiger“, grinst der Routinier, der 19 Mal in der Bundesliga für Rapid und St. Pölten kickte. „Aber wenn du öfter triffst macht’s gleich viel mehr Spaß.“ Und zwar so viel, dass er seine neugewonnene Position am liebsten gleich behalten würde, sie der „Konkurrenz“ nicht kampflos übergeben wird. „Prinzipiell kann ich überall spielen, aber im Sturm taugt’s mir dafür aktuell zu sehr!“