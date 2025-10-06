Neuer Prozess im Missbrauchsfall Pelicot

Tatsächlich vermuten auch die Ermittlerinnen und Ermittler Dutzende weitere Täter, die aber nicht identifiziert werden konnten. Viele von ihnen sagten vor Gericht, sie seien von einem Sexspiel des Paares ausgegangen, und wiesen den Vorwurf der Vergewaltigung von sich. Auch der Verurteilte, dessen Berufung nun verhandelt wird, hält an diesem Standpunkt fest. „Ich bin hier, weil ich diese Frau niemals vergewaltigen wollte, ich hatte nie die Absicht dazu, ich habe sie immer respektiert“, sagte er. „Ich wusste nie, dass sie unter Medikamenteneinfluss stand, ihr Mann hat mir das nie erzählt, ich habe es im Polizeigewahrsam erfahren.“