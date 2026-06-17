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Szenelokal in Salzburg-Maxglan stellt sich neu auf

Land & Leute
17.06.2026 10:00
Die Räumlichkeiten wurden neu gestaltet, Pizzen erweitern nun das kulinarische Angebot.
Die Räumlichkeiten wurden neu gestaltet, Pizzen erweitern nun das kulinarische Angebot.(Bild: Lukas Anzinger)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

„Eigentlich ist alles anders“, sagt Christopher Conradi vom Lokal Fit Smartfood in Salzburg-Maxglan. Der Gastgarten, das Restaurant innen und auch das Essenskonzept wurden rundum erneuert. Oder vielmehr erweitert.

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Denn ab sofort gibt es neben der gesunden und modernen Küche von Fit Smartfood auch Pizzen. Daneben stehen weiter gesunde Wraps und Bowls sowie Fondue und asiatisches Streetfood im Programm.

Unter der neuen Dachmarke „Fuel Group“ wird das Lokal in Zukunft firmieren. Im Mittelpunkt soll fortan aber nicht nur die Kulinarik alleine stehen, sondern das gemeinschaftliche Erlebnis. So kann man das Gelände beispielsweise für Firmenfeiern buchen. Aber auch private Partys, wie etwa Geburtstage oder Ähnliches sind in den neugestalteten Räumlichkeiten jederzeit willkommen.

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Zusätzlich zum Angebot vor Ort will Conradi auch mit einem Cateringservice außer Haus durchstarten. Angeboten werden Lösungen für unterschiedliche Größen von Feierlichkeiten, vom Business-Lunch bis hin zu maßgeschneiderten Konzepten für große Events.

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