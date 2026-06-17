Szenelokal in Salzburg-Maxglan stellt sich neu auf

Unter der neuen Dachmarke „Fuel Group“ wird das Lokal in Zukunft firmieren. Im Mittelpunkt soll fortan aber nicht nur die Kulinarik alleine stehen, sondern das gemeinschaftliche Erlebnis. So kann man das Gelände beispielsweise für Firmenfeiern buchen. Aber auch private Partys, wie etwa Geburtstage oder Ähnliches sind in den neugestalteten Räumlichkeiten jederzeit willkommen.