Deutsche Wanderin von Stein getroffen: verletzt

Schock für eine deutsche Wanderin (19) am Donnerstag beim Wandern im Lungau: Die Frau war mit einer gleichaltrigen Begleiterin auf dem Weg zum 2365 Meter hohen Stierkopf. Die vorausgehende 19-Jährige löste in einer steilen Rinne einen Stein, der die Begleiterin im Bereich des Oberschenkels traf. „Die beiden Wanderinnen konnten ihren Aufstieg nicht mehr fortsetzen und alarmierten die Einsatzkräfte“, erklärte Peter Gruber, Einsatzleiter der Bergrettung in Zederhaus.