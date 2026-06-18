Deutsche Wanderin von Stein getroffen: verletzt

Mit Verletzungen am Oberschenkel endete die Wanderung zum Stierkopf in Zederhaus (Salzburg) für eine 19-jährige Deutsche. Ausgerechnet ihre gleichaltrige Begleiterin hatte in einer steilen Rinne einen Stein losgetreten, der die junge Frau traf. Die Bergretter aus Zederhaus holten beide sicher aus den Bergen.
Schock für eine deutsche Wanderin (19) am Donnerstag beim Wandern im Lungau: Die Frau war mit einer gleichaltrigen Begleiterin auf dem Weg zum 2365 Meter hohen Stierkopf. Die vorausgehende 19-Jährige löste in einer steilen Rinne einen Stein, der die Begleiterin im Bereich des Oberschenkels traf. „Die beiden Wanderinnen konnten ihren Aufstieg nicht mehr fortsetzen und alarmierten die Einsatzkräfte“, erklärte Peter Gruber, Einsatzleiter der Bergrettung in Zederhaus.
Der Rettungshubschrauber Martin 1 stieg in die Luft und konnte die verletzte Wanderin mit dem Tau bergen. „Wir haben die beiden Frauen im Anschluss zur Schliereralm ins Tal gebracht und dort dem Roten Kreuz übergeben“, so Gruber.
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