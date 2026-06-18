Meister Grödig schnappt sich Westliga-Spieler

Nun verpflichtete Salzburger-Liga-Meister Grödig einen Spieler von Bischofshofen: Orlando-Rahim Azzef schließt sich dem Team von Trainer Arsim Deliu an. Der offensive Mittelfeldspieler war drei Jahre beim BSK. „Wir sind froh, so einen qualitativ hochwertigen Spieler für uns gewinnen konnten. Ein richtig guter Typ“, sagt Präsident Christian Schwaiger.