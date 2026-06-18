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Von Bischofshofen

Meister Grödig schnappt sich Westliga-Spieler

Salzburg: Sport-Nachrichten
18.06.2026 15:00
Orlando Rahim Azzef (re.). wechselt zu Grödig.
Orlando Rahim Azzef (re.). wechselt zu Grödig.(Bild: Andreas Tröster)
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Von Salzburg-Krone

Grödig verstärkt sich weiter, um kommende Saison in der Regionalliga Nord eine gute Rolle zu spielen. Der ehemalige Bundesligist bediente sich bei Westligist Bischofshofen und holte einen offensiven Mittelfeldspieler.

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Dass dem Bischofshofen Sportklub im Sommer der Zerfall der Mannschaft droht, ist mittlerweile klar. Zahlreiche Spieler machten durch gute Leistungen beim BSK auf sich aufmerksam und sind daher begehrt.

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Nun verpflichtete Salzburger-Liga-Meister Grödig einen Spieler von Bischofshofen: Orlando-Rahim Azzef schließt sich dem Team von Trainer Arsim Deliu an. Der offensive Mittelfeldspieler war drei Jahre beim BSK. „Wir sind froh, so einen qualitativ hochwertigen Spieler für uns gewinnen konnten. Ein richtig guter Typ“, sagt Präsident Christian Schwaiger.

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