Arbeiten abgeschlossen, Verkehr bleibt auf der A10

Aufatmen bei den Anrainern entlang der Tauernautobahn (A10) im Pongau. Nach dem Brand im Brentenbergtunnel musste dort monatelang saniert werden – nächtliche Sperren für die Arbeiten inklusive. Ab sofort steht der Tunnel wieder uneingeschränkt zur Verfügung.
Wie geplant, klappte das noch vor dem Einsetzen des sommerlichen Urlauberverkehrs. Billig war die Sanierung nicht: Insgesamt wurden hier 4,5 Millionen Euro in die Arbeiten gesteckt. Der Großteil davon dürfte nach aktuellem Stand von Versicherungen gedeckt werden.
Neben der Galeriedecke und der Betonkonstruktion im Tunnelgewölbe musste auch die Beschichtung der Wände tiefgreifend erneuert werden. Zudem setzte der Autobahnbetreiber die Betriebs- und Sicherheitstechnik auf einer Länge von etwa 120 Metern wieder instand.
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