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Nach Tunnelbrand

Arbeiten abgeschlossen, Verkehr bleibt auf der A10

Salzburg
18.06.2026 13:32
Die Arbeiten im Tunnel zogen sich über Monate.
Die Arbeiten im Tunnel zogen sich über Monate.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Aufatmen bei den Anrainern entlang der Tauernautobahn (A10) im Pongau. Nach dem Brand im Brentenbergtunnel musste dort monatelang saniert werden – nächtliche Sperren für die Arbeiten inklusive. Ab sofort steht der Tunnel wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

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Wie geplant, klappte das noch vor dem Einsetzen des sommerlichen Urlauberverkehrs. Billig war die Sanierung nicht: Insgesamt wurden hier 4,5 Millionen Euro in die Arbeiten gesteckt. Der Großteil davon dürfte nach aktuellem Stand von Versicherungen gedeckt werden.

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Neben der Galeriedecke und der Betonkonstruktion im Tunnelgewölbe musste auch die Beschichtung der Wände tiefgreifend erneuert werden. Zudem setzte der Autobahnbetreiber die Betriebs- und Sicherheitstechnik auf einer Länge von etwa 120 Metern wieder instand. 

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