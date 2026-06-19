FPÖ-Landesrat Fürweger findet Urteil „zum Kotzen“

Seit Kurzem lädt die Salzburger Landesregierung nach der Regierungssitzung die Medien ein um über Beschlüsse in der Sitzung zu informieren. Das neue Format ermöglicht den Regierungsmitgliedern auch, zu aktuellen Themen abseits der Regierungssitzung Stellung zu nehmen. Fürweger nutzte die Gelegenheit gleich. Er äußerte nach dem „Krone“-Bericht über das Urteil für einen 44-jährigen Türken, der minderjährige Mädchen mit Kokain versorgt haben soll, sein Unverständnis.