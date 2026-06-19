FPÖ-Landesrat Fürweger findet Urteil „zum Kotzen“

Der „Krone“-Bericht über einen aufsehenerregenden Prozess rund um das Drogen-Milieu am Salzburger Hauptbahnhof stieß auf viel Resonanz. Auch FPÖ-Soziallandesrat Wolfgang Fürweger äußerte sich jetzt zum umstrittenen Urteil.
Seit Kurzem lädt die Salzburger Landesregierung nach der Regierungssitzung die Medien ein um über Beschlüsse in der Sitzung zu informieren. Das neue Format ermöglicht den Regierungsmitgliedern auch, zu aktuellen Themen abseits der Regierungssitzung Stellung zu nehmen. Fürweger nutzte die Gelegenheit gleich. Er äußerte nach dem „Krone“-Bericht über das Urteil für einen 44-jährigen Türken, der minderjährige Mädchen mit Kokain versorgt haben soll, sein Unverständnis.
Die Entscheidung des Gerichts war aus seiner Sicht viel zu milde. Als Landesrat stehe es ihm nicht zu, die Justiz zu kritisieren. „Aber als Vater von drei Kindern und zwei Stiefkindern sage ich: Das ist zum Kotzen“, polterte Fürweger
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