Wechsel auf neuen Stromtarif ist ab jetzt möglich

Alternativ dazu gibt es weiterhin den Tarif „Strom Privat 24“ mit einem Arbeitspreis ab 10 Cent/kWh netto (12 Cent/kWh brutto) sowie mit einem günstigen Grundentgelt von 30 Euro/Jahr netto (36 Euro/Jahr brutto). Wer wenig verbraucht, ist also hier besser aufgehoben, heißt es. Stündlich angepasst wird der Preis beim dynamischen Tarif „FlexSpot“.