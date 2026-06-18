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Bei der Salzburg AG

Wechsel auf neuen Stromtarif ist ab jetzt möglich

Salzburg
18.06.2026 18:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Salzburg AG hat den neuen Stromtarif groß angekündigt: Ab sofort ist nun der Umstieg auf „Strom Preisfix Privat“ möglich. Online gibt es Tipps von der KI-Assistentin, welcher Tarif für den jeweiligen Verbrauch am besten ist. 

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Mit 1. Juli 2026 gibt es für Kunden der Salzburg AG den neuen „Strom Preisfix Privat“-Tarif mit einem Netto-Arbeitspreis von 9,9 Cent/kWh (11,88 Cent/kWh brutto). Das Grundentgelt beträgt 60 Euro Netto pro Jahr (brutto 72 Euro pro Jahr). Garantiert wird der Preis für zwei Jahre, also bis zum 30. Juni 2028.

Wer auf der Homepage der Salzburg AG die Preise vergleicht, wird von KI-Assistentin Lea bei der Wahl des richtigen Tarifes unterstützt.

Lesen Sie auch:
Der neue Tarif gilt bei neuem Vertrag sogar garantiert zwei Jahre lang.
Strom unter 10 Cent
Salzburg AG kündigt Tarif mit Preisgarantie an
06.03.2026

Alternativ dazu gibt es weiterhin den Tarif „Strom Privat 24“ mit einem Arbeitspreis ab 10 Cent/kWh netto (12 Cent/kWh brutto) sowie mit einem günstigen Grundentgelt von 30 Euro/Jahr netto (36 Euro/Jahr brutto). Wer wenig verbraucht, ist also hier besser aufgehoben, heißt es. Stündlich angepasst wird der Preis beim dynamischen Tarif „FlexSpot“.

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