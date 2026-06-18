Ein Abend im großen Glanz des einheimischen Films

Endlich wieder feiern und die Qualitäten des heimischen Films hochhalten – das war das Credo in den Simmeringer Hq7 Studios, wo am Abend die österreichischen Filmpreise verliehen wurden. Die Vorjahreszeremonie wurde vom tragischen Amoklauf in Graz überschattet und rückte die Prioritäten gerade – dieses Mal ging es aber ganz um Kultur, Glanz und Glamour.