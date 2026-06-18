Bus fährt im Gasteinertal jetzt doppelt so oft

Der Postbus von Schwarzach-St. Veit über Dorfgastein und Bad Hofgastein fährt ab kommenden Mittwoch doppelt so oft wie bisher. Gefahren wird jetzt im Viertelstundentakt.
Die Hauptlinie wurde von einem Halbstunden- auf einen Viertelstundentakt verdichtet. Die Busse der Linie 553 zwischen Dorfgastein und Bad Gastein verkehren seit Mai zwischen 9 und 17 Uhr alle 15 Minuten. Außerdem werden verstärkt Elektrobusse eingesetzt.
Seit Frühjahr 2026 wird der Citybus Bad Hofgastein großteils mit elektrischen Linienbussen betrieben. Die modernen Fahrzeuge sind auf den Linien 557, 558 und 559 im Einsatz.
Der Bürgermeister von Bad Hofgastein begrüßt die Taktverdichtung: „Die Verbesserungen im öffentlichen Verkehr sind für die Menschen im Gasteinertal unmittelbar spürbar. Mit dem Viertelstundentakt auf der Hauptachse zwischen Dorfgastein und Bad Gastein und dem verstärkten Einsatz von Elektrobussen schaffen wir ein modernes Mobilitätsangebot, das sowohl von Einheimischen als auch von Gästen gerne genutzt wird“, so Markus Viehauser.
Die Verbesserung sei durch die Mobilitätsabgabe für Urlauber möglich, betonen Tourismusverbände und Verkehrsverbund. Weiter Linien sollen künftig verdichtet werden.
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