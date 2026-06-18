Bus fährt im Gasteinertal jetzt doppelt so oft

Die Hauptlinie wurde von einem Halbstunden- auf einen Viertelstundentakt verdichtet. Die Busse der Linie 553 zwischen Dorfgastein und Bad Gastein verkehren seit Mai zwischen 9 und 17 Uhr alle 15 Minuten. Außerdem werden verstärkt Elektrobusse eingesetzt.

Seit Frühjahr 2026 wird der Citybus Bad Hofgastein großteils mit elektrischen Linienbussen betrieben. Die modernen Fahrzeuge sind auf den Linien 557, 558 und 559 im Einsatz.