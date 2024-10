Mit Bitcoin für Burger und Pommes bezahlen

Christopher Conradi sorgt dafür, dass es nicht fad wird. Zumindest in seinem Restaurant in der Stadt Salzburg. Der Chef im Fit Smartfood in der Maxglaner Hauptstraße will jetzt jungen Kunden noch besser ansprechen. Deshalb kann man seit wenigen Tagen in seinem Restaurant mit der Kryptowährung Bitcoin bezahlen. In der Salzburger Gastroszene wohl einzigartig.