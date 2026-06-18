Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politik inoffiziell

Schwarz-Blau lässt Haslauer-Taktik hinter sich

Salzburg
18.06.2026 19:00
Die Landesräte Maximilian Aigner (li.) und Wolfgang Fürweger informierten am Donnerstag im ...
Die Landesräte Maximilian Aigner (li.) und Wolfgang Fürweger informierten am Donnerstag im Chiemseehof über aktuelle Themen aus der Regierungssitzung.(Bild: Land Salzburg/Neumayr/Hofer / Chris Hofer)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Die schwarz-blaue Koalition nimmt Anleihe beim Ministerrat in Wien und möchte mehr über ihr Handeln reden. Dabei geht es nicht immer um neue Sensationen. Am Donnerstag wurde mit dem Hochwasserschutz und der Pflege aber doch über Themen gesprochen, die das Land bewegen.

0 Kommentare

Mit 2. Juli ist Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ein Jahr im Amt. Die Einarbeitungsphase ist vorbei. Jetzt geht es in vielen Bereichen ans Feinjustieren, bevor der nächste Wahlkampf für die Landtagswahl 2028 ausbricht. Das zeigt sich auch bei der Kommunikationsstrategie der Landesregierung. Nachdem Edtstadler kurz nach ihrem Amtsantritt gleich einmal das umstrittene Landes-Medienzentrum mit neuer Führung neu aufgestellt hat, geht es jetzt generell ums Kommunizieren.

Und da will Edtstadler offenbar mehr über das Reden, was die Landesregierung den lieben langen Tag so tut. Das Chefbüro im Chiemseehof wird zugänglicher. Die Verschlossenheit, die noch unter Wilfried Haslauer gelebt wurde, ist offenbar vorbei. Denn künftig informiert Schwarz-Blau nach der Regierungssitzung regelmäßig in Statements über die gefällten Beschlüsse. In anderen Ländern wie Kärnten gibt es das schon länger.

In den Hochwasserschutz fließen auch in der Antheringer Au Millionenbeträge.
In den Hochwasserschutz fließen auch in der Antheringer Au Millionenbeträge.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Da sind nicht immer Sensationen zu verkünden. Gestern, Donnerstag, wurde dennoch über Themen gesprochen, die das Land bewegen. Steter Tropfen höhlt den Stein, lautet wohl das Motto. Wasser-Landesrat Maximilian Aigner (ÖVP) stellte etwa den neuesten Beschluss zum Hochwasserschutz vor. 20 Millionen Euro will das Land bis 2030 etwa im Oberpinzgau oder in der Antheringer Au investieren.

Sozial-Landesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) sprach über die neuesten Pläne der Pflege-Plattform III. Auch da geht es ums Geld. Die Landesregierung will zwei neue Fonds der Bundesregierung anzapfen, um Projekte der Pflegeplattform zu finanzieren.

Lesen Sie auch:
Mit dem Feuerwehrlöschschaum war die Chemikalie PFAS versickert
Flughafen Salzburg
Annäherung im Millionen-Streit um Chemikalie
18.06.2026

Das Sozialministerium plant einen Innovationsfonds für die Pflege sowie einen Fonds für die mobile Pflege mit einem Volumen von insgesamt 150 Millionen Euro. Nach Salzburg könnten da bis zu 9,3 Millionen Euro in unterschiedliche Vorhaben fließen, hofft Fürweger. Und: Das Weiterlaufen des Pflege-Bonus über den Sommer hinaus hat die Landesregierung am Donnerstag per Verordnung auch fixiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
18.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.491 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
159.229 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
109.162 mal gelesen
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1780 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1480 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
814 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf