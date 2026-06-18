Schwarz-Blau lässt Haslauer-Taktik hinter sich

Mit 2. Juli ist Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ein Jahr im Amt. Die Einarbeitungsphase ist vorbei. Jetzt geht es in vielen Bereichen ans Feinjustieren, bevor der nächste Wahlkampf für die Landtagswahl 2028 ausbricht. Das zeigt sich auch bei der Kommunikationsstrategie der Landesregierung. Nachdem Edtstadler kurz nach ihrem Amtsantritt gleich einmal das umstrittene Landes-Medienzentrum mit neuer Führung neu aufgestellt hat, geht es jetzt generell ums Kommunizieren.