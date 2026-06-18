So will Salzburg-Trainer Röhl Talente entwickeln

„Das ist kein Geheimnis und unser Anspruch“

„Dieser Hunger auf Titel und das Verständnis dafür, was es heißt, Favorit zu sein, waren wichtige Komponenten, die ich dort lernen durfte“, blickt Salzburgs neuer Hoffnungsträger zurück. Und nach vorn, denn auch bei den Bullen zählt nur der Meisterteller und der Cup-Titel. „Wir müssen ambitioniert sein und immer um Platz eins mitspielen. Das ist kein Geheimnis und auch unser Anspruch.“