Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hitze bei Festspielen

Streit um Klimaanlage bei Pernerinsel entfacht

Salzburg
18.06.2026 06:00
Luca Crepaz ist verwundert über den Vorstoß von Stadtchef Alexander Stangassinger.
Luca Crepaz ist verwundert über den Vorstoß von Stadtchef Alexander Stangassinger.(Bild: Krone KREATIV/Andreas Tröster)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Wegen einer fehlenden Kühlung auf der Pernerinsel-Bühne in Hallein müssen Festspielgäste weiter schwitzen. Zwar gibt es eine mobile Kühlung, doch eine dauerhafte Sanierung wird jetzt heiß diskutiert. Festspiel-Geschäftsführer Lukas Crepaz will die Forderung des Stadtchefs, dass das Land Salzburg und das Festival selbst die Sanierung zahlen sollen, so nicht stehen lassen ...

0 Kommentare

Festspiel-Schatzmeister Lukas Crepaz ist verblüfft. „Für mein Verständnis zahlt eine Sanierung immer der Eigentümer.“ Worum geht’s? Halleins Ortschef Alexander Stangassinger ließ die Festspiele über die „Krone“ wissen, dass die Stadt kein Geld für eine Klimaanlage auf der Pernerinsel habe: „5,4 Millionen Euro kostet das, nicht einmal ein Drittel davon – wenn die Stadt und die Festspiele die anderen Drittel zahlen – können wir uns leisten.“

Wie berichtet, ist die Hitze bei Festspiel-Aufführungen auf der Pernerinsel teils erdrückend. Der Stadtchef fordert: „Wenn 470 Millionen Euro in die Spielstätten in Salzburg investiert werden, werden die paar Millionen in Relation wohl auch drinnen sein.“

Lesen Sie auch:
Die Inszenierungen bringen die Gäste zwar immer wieder mal ins Schwitzen (wie bei Maria Stuart, ...
Krone Plus Logo
Keine Klimaanlage
Festspielgäste in Hallein müssen weiter schwitzen
16.06.2026
Zum Festakt im Juli
Festspiel-Hammer! Präsidentin hält keine Rede
12.06.2026

Das rief Crepaz auf den Plan: „Wir haben eine mobile Kühlung angeschafft, die hilft auch. Aber eine Sanierung und ganzjährige Lösung sind schon Aufgabe des Eigentümers, also der Stadt.“ Man habe stets auch in die Pernerinsel investiert, jetzt liege der Fokus jedoch auf den eigenen Liegenschaften in der Stadt Salzburg.

Stangassinger ließ ausrichten, dass die Festspiele die Bühne gerne kaufen könnten. Crepaz: „Ich habe kein Verkaufsangebot vorliegen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
18.06.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
237.961 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
131.394 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
107.461 mal gelesen
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1478 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Außenpolitik
Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau
1368 mal kommentiert
Links ist die brennende Ölraffinerie zu sehen, in der Mitte im roten Kreis hervorgehoben eine ...
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
799 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf