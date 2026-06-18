Streit um Klimaanlage bei Pernerinsel entfacht

Festspiel-Schatzmeister Lukas Crepaz ist verblüfft. „Für mein Verständnis zahlt eine Sanierung immer der Eigentümer.“ Worum geht’s? Halleins Ortschef Alexander Stangassinger ließ die Festspiele über die „Krone“ wissen, dass die Stadt kein Geld für eine Klimaanlage auf der Pernerinsel habe: „5,4 Millionen Euro kostet das, nicht einmal ein Drittel davon – wenn die Stadt und die Festspiele die anderen Drittel zahlen – können wir uns leisten.“