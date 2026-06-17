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Fan-Support in den USA

ÖFB-Sieg war verfrühtes Hochzeitsgeschenk

Salzburg
17.06.2026 15:30
Ein perfekter Tag: Alex Schlager jubelt, Alice und Tom küssen sich im Stadion.
Ein perfekter Tag: Alex Schlager jubelt, Alice und Tom küssen sich im Stadion.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures/Steven Dinberg, zVg)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Porträt von Philip Kirchtag
Von Jakob Hilzensauer und Philip Kirchtag

Ein Oberalmer Pärchen hat sich auf den Weg in die USA gemacht, um die Nationalmannschaft direkt in den USA anzufeuern. Während auch Bürmooser Ballzauberer die Reise antraten und das ÖFB-Team unterstützten, fieberten zig Schüler in Salzburger Schulen mit Seiwald und Co. mit...

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„Das Stadion ist einfach irre!“, kann Thomas „Tom“ Krallinger (30) sein Glück kaum fassen. Mit seiner Verlobten Alice de Souza konnte er den ÖFB-Kickern am Mittwoch (europäischer Zeit) in dritter Reihe bei ihrem 3:1-Erfolg gegen Jordanien zuschauen.

Tom und Alice im Stadion – exakt einen Monat vor der Hochzeit.
Tom und Alice im Stadion – exakt einen Monat vor der Hochzeit.(Bild: zVg)

Die beiden saßen direkt hinter der Spielerbank des Nationalteams. „Generell ist die WM-Stimmung hier nicht so zu spüren, aber im Stadion war es einfach herrlich“, fasst Krallinger den Besuch in San Francisco zusammen.

Bürmoos-Support in den USA: Eric Wagner, Daniel Peterka, Patrick Probst und Tobias Mösl.
Bürmoos-Support in den USA: Eric Wagner, Daniel Peterka, Patrick Probst und Tobias Mösl.(Bild: Privat)

Der 3:1-Sieg von Seiwald, Schlager und Co. war übrigens genau einen Monat vor der geplanten Hochzeit am 17. Juli. Krallinger schwärmt von dem Vor-Hochzeits-Trip: „Das Land ist wunderschön, die Leute sind nett – ich bin sehr positiv überrascht.“ Nach der Hochzeit folgt gleich der nächste USA-Trip für das dann frisch vermählte Pärchen: Es geht ab nach Hawaii!

In Maxglan durften die Volksschüler ebenfalls schon frühmorgens schauen.
In Maxglan durften die Volksschüler ebenfalls schon frühmorgens schauen.(Bild: zVg)

Als Kicker-Ausflug nahmen vier Ballzauberer vom SV Bürmoos die weite Anreise auf sich. Eric Wagner, Daniel Peterka, Patrick Probst und Tobias Mösl. „Für uns war es ein unglaubliches Erlebnis, die Reise in die USA hat sich voll ausgezahlt“, war sich das Quartett einig.

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Zurück nach Salzburg: Hier öffneten Schulen die Tore für Schüler zum Public Viewing. Etwa in Faistenau, oder in der Stadt Salzburg, wo Schüler schon ab 6 Uhr das Team anfeuern konnten.

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