ÖFB-Sieg war verfrühtes Hochzeitsgeschenk

Der 3:1-Sieg von Seiwald, Schlager und Co. war übrigens genau einen Monat vor der geplanten Hochzeit am 17. Juli. Krallinger schwärmt von dem Vor-Hochzeits-Trip: „Das Land ist wunderschön, die Leute sind nett – ich bin sehr positiv überrascht.“ Nach der Hochzeit folgt gleich der nächste USA-Trip für das dann frisch vermählte Pärchen: Es geht ab nach Hawaii!