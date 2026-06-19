So international feiern Wahl-Salzburger die WM

„Schauen normalerweise mit Familie und Freunden“

Ähnlich ist das auch im Iran: „Etwa 70 bis 80 Prozent der Leute sind Fußballfans. Wir kommen normalerweise mit der Familie und Freunden zusammen und schauen gemeinsam“, so Shayan Jalilpour. In Salzburg findet es der Wissenschafter schwieriger, die Spiele gemeinsam zu genießen – was auch an den Übertragungszeiten der Matches in den USA, Kanada und Mexiko liegt.