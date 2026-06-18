Annäherung im Millionen-Streit um Chemikalie

Im Streit rund um Erdreich, das am Flughafen durch Löschschaum mit der sogenannten Ewigkeitschemikalie PFAS verunreinigt worden war, sollen Millionen fließen. Der Hofer-Mutterkonzern, der gerade in Flughafennähe seine neue Zentrale für das internationale Geschäft errichtete, fordert Schadenersatz, weil sich der Bau so verzögert habe. Verlangt werden 1,8 Millionen Euro plus weitere zwei Millionen für künftige Schäden.