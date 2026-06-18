Defensive der Eisbullen nimmt endlich Formen an

„Die Red Bulls haben eine top Organisation und wollen jedes Jahr den Titel gewinnen. Danach habe ich gesucht. Die größere Eisfläche kenne ich ja schon und ich erwarte mir auch in der ICE Hockey League einen hohen kompetitiven Level“, sagte der Nordamerikaner in einem ersten Statement. Der Two-Way-Verteidiger soll vor allem für Stabilität sorgen, kann aber auch in der Offensive Akzente setzen: „Ich sehe mich als defensiven Verteidiger, der in der eigenen Zone hart spielen kann. Dazu kann ich gut mit dem Puck umgehen und das Spiel schnell nach vorn verlagern. Ich möchte gern wieder eine Meisterschaft gewinnen und will mit meiner Erfahrung und meiner besten Performance meinen Teil zum Teamerfolg beitragen.“