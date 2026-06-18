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Neuer Verteidiger

Defensive der Eisbullen nimmt endlich Formen an

Sport
18.06.2026 22:00
Vergangene Saison spielte der neue Verteidiger in der Slowakei.
Vergangene Saison spielte der neue Verteidiger in der Slowakei.(Bild: EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Erst am Dienstag präsentierte Salzburg mit Wyatt Kalynuk einen neuen Verteidiger. Am Donnerstag folgte bereits die nächste Vollzugsmeldung. Der ehemalige Serienmeister der ICE Hockey League holt einen weiteren Defender an Board – die Verteidigung der Eisbullen nimmt Formen an.

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Lange war es ruhig um die Eisbullen, nun nimmt die Kaderzusammenstellung aber Fahrt auf. Erst am Dienstag präsentierten die Salzburger mit Wyatt Kalynuk einen neuen Mann für die Defensive. Am Donnerstag folgte nun der zweite Verteidiger.

Olivier Galipeau wechselt von Banska Bystrica aus der Slowakei an die Salzach. Der Kanadier verbrachte den Großteil seiner Karriere in Übersee und hat einiges an Erfahrung im Titelgewinnen. In der Quebec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL) holte zweimal die Meisterschaft (Val-d‘Or Foreurs und Acadie-Bathurst Titan) und sicherte sich 2018 mit Titan auch den Memorial Cup. 2021 jubelte er in der East Coast Hockey League (ECHL) über den Kelly Cup. Gleich bei seiner ersten Europastation holte er 2024/25 mit den Eisbären Berlin den Titel in der DEL.

Zitat Icon

Ich möchte gern wieder eine Meisterschaft gewinnen und will mit meiner Erfahrung und meiner besten Performance meinen Teil zum Teamerfolg beitragen

Olivier Galipeau

„Die Red Bulls haben eine top Organisation und wollen jedes Jahr den Titel gewinnen. Danach habe ich gesucht. Die größere Eisfläche kenne ich ja schon und ich erwarte mir auch in der ICE Hockey League einen hohen kompetitiven Level“, sagte der Nordamerikaner in einem ersten Statement. Der Two-Way-Verteidiger soll vor allem für Stabilität sorgen, kann aber auch in der Offensive Akzente setzen: „Ich sehe mich als defensiven Verteidiger, der in der eigenen Zone hart spielen kann. Dazu kann ich gut mit dem Puck umgehen und das Spiel schnell nach vorn verlagern. Ich möchte gern wieder eine Meisterschaft gewinnen und will mit meiner Erfahrung und meiner besten Performance meinen Teil zum Teamerfolg beitragen.“

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„Wir freuen uns riesig, Olivier Galipeau in unserer Verteidigung begrüßen zu dürfen. Olivier weiß, wie man Meisterschaften gewinnt und ist ein zuverlässiger Zwei-Wege-Verteidiger, der jeden Abend sein Spiel durchzieht. Sein geschmeidiges Skating, seine hervorragende Spielübersicht und sein unbändiger Kampfgeist machen ihn zu einem extrem unangenehmen Gegenspieler. Oliviers unermüdlicher Einsatz passt perfekt zu unserer Teamkultur“, erklärte Neo-Cheftrainer Alan Letang.

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