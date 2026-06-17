Warum ein Damoklesschwert über der MCI-Feier hing

Anlässlich der 30-Jahre-Feier des Managementcenter Innsbruck wollte man das Thema Neubau aussparen – was am Ende aber nicht ganz gelungen ist. Und das nicht nur, weil Fritz Dinkhauser am Podium saß.
Mit einem großen Festakt wurde vergangene Woche 30 Jahre MCI – Managementcenter Innsbruck, die unternehmerische Hochschule – gefeiert (die „Krone“ berichtete). Die Liste der Gäste und Grußbotschaften war lange: Von Bundespräsident Alexander van der Bellen über LH Anton Mattle bis hin zu UN-Generalsekretär a. D. Ban Ki-moon, EU-Kommissar Magnus Brunner sowie die Ministerinnen Eva-Maria Holzleitner und Katherina Reiche (BRD) – das MCI wurde mit Lobeshymnen überhäuft.
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