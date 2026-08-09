Schwammerlsucher in steilem Gelände gestürzt

Der Mann dürfte wohl am Sonntagmorgen beim Schwammerlsuchen gewesen sein, dabei ist er in steilem Gelände gestürzt. Die Feuerwehr musste den verletzten Wanderer suchen.
Am Sonntagmorgen kurz nach halb neun wurden die Feuerwehren Kleinlobming und Großlobming im steirischen Murtal zu einer Personenrettung alarmiert. „Ein Mann war beim Schammerlsuchen am Gaberl in steilem Gelände abgestürzt“, heißt es von der Feuerwehr. Er konnte den Waldbereich nicht mehr eigenständig verlassen.
Rund 42 Feuerwehrkräfte, sowie Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und ein Arzt suchten das betroffene Waldstück ab, ehe sie sie verletzte Person vorfanden. Mit einer Korbtrage wurde der Wanderer ins Tal gebracht – zu einem bereitstehenden Rettungswagen. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.
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