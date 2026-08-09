Schwammerlsucher in steilem Gelände gestürzt

Am Sonntagmorgen kurz nach halb neun wurden die Feuerwehren Kleinlobming und Großlobming im steirischen Murtal zu einer Personenrettung alarmiert. „Ein Mann war beim Schammerlsuchen am Gaberl in steilem Gelände abgestürzt“, heißt es von der Feuerwehr. Er konnte den Waldbereich nicht mehr eigenständig verlassen.