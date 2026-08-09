Mann mit Stanleymesser ins Gesicht gestochen

Polizisten fanden Cuttermesser in Mistkübel

Die eingreifenden Polizisten konnten die beiden Männer noch in direkter Nähe des Tatorts antreffen. Der 41-Jährige wurde angehalten und festgenommen. Bei einer Durchsuchung des Tatortbereichs fanden Beamte in einem Mistkübel ein Stanleymesser, bei dem es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handeln könnte. Das Messer wurde sichergestellt und sollte weiter untersucht werden.