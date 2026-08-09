Mann mit Stanleymesser ins Gesicht gestochen

Im Bereich der Mariahilfer Straße kam es Samstagnacht zu einem mutmaßlichen Messerangriff. Ein 46-Jähriger erlitt dabei eine Stichverletzung im Gesicht.
Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 23.50 Uhr von einem Passanten gestoppt: Im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle auf der Mariahilfer Straße war es kurz zuvor zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen.
Mann schnitt seinem Gegenüber ins Gesicht
Nach Angaben des Zeugen gerieten zwei Männer in einen heftigen Streit. Als ein 46-Jähriger seinem 41-jährigen Gegenüber eine Ohrfeige versetzte, soll dieser ein Cuttermesser gezückt und seinem Gegenüber Stichverletzungen im Gesichtsbereich zugefügt haben.
Polizisten fanden Cuttermesser in Mistkübel
Die eingreifenden Polizisten konnten die beiden Männer noch in direkter Nähe des Tatorts antreffen. Der 41-Jährige wurde angehalten und festgenommen. Bei einer Durchsuchung des Tatortbereichs fanden Beamte in einem Mistkübel ein Stanleymesser, bei dem es sich um die mutmaßliche Tatwaffe handeln könnte. Das Messer wurde sichergestellt und sollte weiter untersucht werden.
Beide Männer verweigerten Aussage
Das Opfer (46) wurde von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Gegenüber der Polizei wollte der Mann keine Angaben zum Hergang der Tat machen. Der Tatverdächtige verweigerte ebenfalls die Aussage. Bei einer Personendurchsuchung wurde zudem eine Bankkarte sichergestellt, die auf einen fremden Namen lautete. Diesbezüglich wurden gesonderte Ermittlungen eingeleitet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.