Nagelsmann? „Wie das 3 Jahre abgelaufen ist …“

51 Länderspiele schmücken Matthias Ginters Lebenslauf, bei der WM war der Freiburg-Profi jedoch zum Zuschauen verdammt. Wie groß die Enttäuschung über die Nicht-Nominierung war, verriet der Innenverteidiger nun dem „kicker“.
Eine Woche, die Ginter noch lange in Erinnerung bleiben wird – allerdings nicht positiv ... Erst verlor er mit Freiburg das Europa-League-Finale mit Freiburg gegen Aston Villa, um nur einen Tag später zu erfahren, dass sich der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Auswahl für die WM in Nordamerika gegen ihn entschieden hat.
Kein Platz im Kader
Vor allem die Art und Weise, wie ihm die Nachricht kommuniziert wurde, missfiel dem 32-Jährigen damals. „Über die Art und Weise, wie das generell drei Jahre lang abgelaufen ist, will ich nicht sprechen“, meinte Ginter, der dann doch ausholte: „Der Zeitpunkt war eigentlich anders geplant, gerade auch mit den ganzen vorher veröffentlichten Leaks, aber ich wurde erst am Donnerstag, dem Tag der Nominierung, informiert.“
Es habe lange gebraucht, Nagelsmanns Entscheidung zu verarbeiten, so richtig realisiert habe er sie erst mit dem Eröffnungsspiel bei der WM. „Ich habe schon Enttäuschungen in meiner Karriere erlebt, aber nicht in diesem Paket binnen zwölf Stunden“, so Ginter über den Doppelschlag.
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