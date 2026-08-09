Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

DFB-Profi packt aus:

Nagelsmann? „Wie das 3 Jahre abgelaufen ist …“

Fußball International
09.08.2026 12:05
Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann
Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

51 Länderspiele schmücken Matthias Ginters Lebenslauf, bei der WM war der Freiburg-Profi jedoch zum Zuschauen verdammt. Wie groß die Enttäuschung über die Nicht-Nominierung war, verriet der Innenverteidiger nun dem „kicker“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Woche, die Ginter noch lange in Erinnerung bleiben wird – allerdings nicht positiv ... Erst verlor er mit Freiburg das Europa-League-Finale mit Freiburg gegen Aston Villa, um nur einen Tag später zu erfahren, dass sich der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Auswahl für die WM in Nordamerika gegen ihn entschieden hat. 

Matthias Ginter wurde von Nagelsmann nicht berücksichtigt.
Matthias Ginter wurde von Nagelsmann nicht berücksichtigt.(Bild: AFP)

Kein Platz im Kader
Vor allem die Art und Weise, wie ihm die Nachricht kommuniziert wurde, missfiel dem 32-Jährigen damals. „Über die Art und Weise, wie das generell drei Jahre lang abgelaufen ist, will ich nicht sprechen“, meinte Ginter, der dann doch ausholte: „Der Zeitpunkt war eigentlich anders geplant, gerade auch mit den ganzen vorher veröffentlichten Leaks, aber ich wurde erst am Donnerstag, dem Tag der Nominierung, informiert.“

Es habe lange gebraucht, Nagelsmanns Entscheidung zu verarbeiten, so richtig realisiert habe er sie erst mit dem Eröffnungsspiel bei der WM. „Ich habe schon Enttäuschungen in meiner Karriere erlebt, aber nicht in diesem Paket binnen zwölf Stunden“, so Ginter über den Doppelschlag.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
09.08.2026 12:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
148.980 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
144.358 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
127.045 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1490 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Innenpolitik
Strittiger Kanzler-Sager: Aber wo er recht hat …
1341 mal kommentiert
Pro und Contra zum strittigen Kanzler-Sager
Steiermark
Präventivhaft für Gefährder, Heer soll abschieben
1311 mal kommentiert
Mario Kunasek ist seit gut eineinhalb Jahren Landeshauptmann der Steiermark. Von 2017 bis 2019 ...
Mehr Fußball International
Heiße Bewerbungsvideos
Er, 40, Weltmeister, mega-austrainiert, sucht …
Sport Tv Logo
Kommt Prinz William?
Supercup in Salzburg: Stars, Royals & Vorschriften
DFB-Profi packt aus:
Nagelsmann? „Wie das 3 Jahre abgelaufen ist …“
Deutliche Worte
„Katastrophal“: Benatia rechnet mit Ex-Klub ab
Mourinho greift durch
Diese Regeln gelten ab sofort für die Real-Spieler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf