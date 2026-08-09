Nagelsmann? „Wie das 3 Jahre abgelaufen ist …“

Kein Platz im Kader

Vor allem die Art und Weise, wie ihm die Nachricht kommuniziert wurde, missfiel dem 32-Jährigen damals. „Über die Art und Weise, wie das generell drei Jahre lang abgelaufen ist, will ich nicht sprechen“, meinte Ginter, der dann doch ausholte: „Der Zeitpunkt war eigentlich anders geplant, gerade auch mit den ganzen vorher veröffentlichten Leaks, aber ich wurde erst am Donnerstag, dem Tag der Nominierung, informiert.“