Säure-Einbrecher in Wien-Ottakring am Werk

Polizei warnt Bevölkerung

Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen mit Hochdruck fort. Die Wiener Polizei ersucht um besondere Aufmerksamkeit und warnt die Bevölkerung: Beim Vorfinden von Flüssigkeiten an der Eingangstür solle man den Kontakt mit der Haut unbedingt vermeiden. Es könne sich dabei um Salpetersäure handeln, die auf Haut, Atemwege und Schleimhäute eine ätzende Wirkung hat. Wer bereits mit der Säure in Kontakt gekommen ist, soll die betroffene Körperstelle laut Polizei sofort mit klarem Wasser abspülen und dabei weder Seife noch andere Zusätze verwenden. Anschließend soll unverzüglich der Polizeinotruf 133 verständigt werden.