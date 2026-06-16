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Video zeigt Beatrice und Eugenie im Wiener Regen

Royals
16.06.2026 08:49
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Während die britischen Royals bei der Geburtstags-Parade von König Charles III. in London feierten, zog es Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, wie von uns berichtet, zu einer Adelshochzeit nach Wien. Ein jetzt aufgetauchtes Video zeigt die Schwestern mit der Hochzeitsgesellschaft in einem Park – just als ein Regenschauer einsetzte.

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Denn ausgerechnet an diesem Tag, wechselten sich trockene und Regenphasen immer wieder ab. Was dem Hochzeitsglück natürlich keinen Abbruch tat. Heißt es doch schön: „Regnet es am Altar, bringt das Glück für viele Jahr“

Wien-Hochzeit statt Geburtstagsparade in London
Die Mitglieder der britischen Königsfamilie versammelten sich am Samstag traditionell zur „Trooping the Colour“-Parade in London, um den offiziellen Geburtstag von König Charles III. zu feiern.

Doch zwei bekannte Gesichter fehlten bei den Feierlichkeiten: Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36). Stattdessen reisten die Töchter des ehemaligen Prinzen Andrew samt ihren Ehemännern und möglicherweise Kindern nach Wien, wo sie an der Hochzeit der traditionsreichen Familie Schwarzenberg teilnahmen.

Prinzessin Beatrice (im Bild) und Prinzessin Eugenie trotzten bei einer Hochzeit in Wien dem ...
Prinzessin Beatrice (im Bild) und Prinzessin Eugenie trotzten bei einer Hochzeit in Wien dem Regen – die Königsparade in London ließen sie dafür aus.(Bild: KameraOne)

Beatrice im funkelnden Designer-Kleid
Videoaufnahmen, die nun veröffentlicht wurden, zeigen Prinzessin Beatrice mit spielenden Kindern in einem Park während ein Regenschauer auf die Hochzeitsgesellschaft niedergeht. Die Royal trägt dabei ein funkelndes Designer-Kleid des britischen Labels „The Vampire‘s Wife“, dessen Wert auf umgerechnet rund 2.800 Euro geschätzt wird.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie Beatrice ihr bodenlanges Kleid anhebt, um es vor der nassen Wiese zu schützen. Andere Gäste gehen im Regenschirm durchs Bild.

Prinzessin Beatrice und ihr Mann nach der Hochzeit auf den Treppen der Karlskirche.
Prinzessin Beatrice und ihr Mann nach der Hochzeit auf den Treppen der Karlskirche.(Bild: Privat, Krone KREATIV)
Auch ihre hochschwangere Schwester Eugenie war beim adeligen Jawort anwesend.
Auch ihre hochschwangere Schwester Eugenie war beim adeligen Jawort anwesend.(Bild: Privat, Krone KREATIV)

Auch Schwester Eugenie war bei der prominenten Gesellschaft vertreten. Die Hochzeit der Fürstenfamilie Schwarzenberg lockte zahlreiche Vertreter des europäischen Hochadels nach Wien.

Skandal um Andrew und Ferguson
In den vergangenen Monaten hatten sich Beatrice und Eugenie weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hintergrund ist der anhaltende Skandal um ihren Vater Andrew Mountbatten-Windsor, der seit Jahren wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein massiv in der Kritik steht.

Auch ihre Mutter, Sarah Ferguson, steht wegen ihrer Epstein-Kontakte im Kreuzfeuer und versteckte sich im Frühjahr deshalb sogar in einem Luxus-Skiresort in Österreich

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Zuletzt treten die beiden Prinzessinnen jedoch wieder häufiger gemeinsam bei gesellschaftlichen Anlässen auf. Erst am 6. Juni wurden sie auch bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips in Gloucestershire gesehen. Es war das erste Mal, dass sich Prinzessin Eugenie mit deutlichem Babybauch zeigte. Die Enkelin von Queen Elizabeth II. erwartet ihr drittes Kind. 

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