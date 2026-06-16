Video zeigt Beatrice und Eugenie im Wiener Regen

Zuletzt treten die beiden Prinzessinnen jedoch wieder häufiger gemeinsam bei gesellschaftlichen Anlässen auf. Erst am 6. Juni wurden sie auch bei der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips in Gloucestershire gesehen. Es war das erste Mal, dass sich Prinzessin Eugenie mit deutlichem Babybauch zeigte. Die Enkelin von Queen Elizabeth II. erwartet ihr drittes Kind.