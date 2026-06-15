Gealterte ÖFB-Stars erinnern sich an WM-Titel 2026

Bei diesem Film bekommt ganz Fußball-Österreich derzeit Gänsehaut! „Sequence Five“ hat mithilfe künstlicher Intelligenz ein futuristisches Video erstellt, dass einen Rückblick auf die WM 2026 gibt – und sich Rangnick, Alaba, sowie Bundespräsident Arnautovic an den Titel-Triumph erinnern ...
„Es ist jetzt dreißig Jahre her, wenn ich an den Moment zurückblicke, bekomme ich heute noch Gänsehaut“, sagt ein etwas älterer David Alaba mit weißem Bart. „Die Stimmung, das war schon etwas ganz Besonderes.“
Hier das Youtube-Video:
Logisch im Film „Weltmeister OIDA“ holte Österreich schließlich den Titel. Eine riesige Sensation.
Marko Arnautovic: „Ich habe im Leben schon viel gesehen. Aber ich muss ehrlich sagen, das kannst du nicht kaufen!“ Und ja, es ist unfassbar! Arnautovic wurde nach dem Triumph sogar noch Bundespräsident und der 19. Juli zum Feiertag erhoben.
Bundespräsident Arnautovic
Die Alpen wurden nach Vorbild des Mount Rushmore zum ewigen Denkmal unserer Weltmeister-Kicker, der linke Schuh von Michael Gregoritsch landete im Museum – und sogar ein neues Nationalstadion bekam das Land – ja, jedes Bundesland, weil dank des WM-Titels von 2026 eben genug Geld da war, so ÖFB-Boss Josef Pröll.
Ein Film, der die ÖFB-Fans kurz vor dem WM-Auftakt träumen lässt – am Mittwoch (6 Uhr) wartet mit Jordanien die erste Hürde – wer weiß, vielleicht hat die KI ja tatsächlich auch hellseherische Fähigkeiten ...
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