Emotionaler Abschied! Kommt nun Ex-Salzburg-Coach?

Jaissle gilt als Topfavorit

Als Favorit auf seine Nachfolge gilt Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, der zuletzt bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig war. In der Klubmitteilung hieß es, die Suche nach einem neuen Trainer befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Weiteres dazu werde bald mitgeteilt.