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Trennung offiziell

Emotionaler Abschied! Kommt nun Ex-Salzburg-Coach?

Premier League
01.08.2026 07:28
Eddie Howe kehrt Newcastle United den Rücken.
Eddie Howe kehrt Newcastle United den Rücken.(Bild: AFP/ANDY BUCHANAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nun ist es offiziell: Eddie Howe ist nach fast fünf Jahren nicht mehr Trainer von Newcastle United!

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Der Klub aus der englischen Premier League teilte mit, er habe die Entscheidung des 48-Jährigen akzeptiert. Bereits am Donnerstag hatten englische Medien übereinstimmend berichtet, Howe werde das Amt aufgeben, das er im November 2021 übernommen hatte.

Jaissle gilt als Topfavorit
Als Favorit auf seine Nachfolge gilt Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, der zuletzt bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig war. In der Klubmitteilung hieß es, die Suche nach einem neuen Trainer befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Weiteres dazu werde bald mitgeteilt.

Matthias Jaissle
Matthias Jaissle(Bild: AP/Florian Schroetter)

„Es war unglaublich schwierig“
Howe verabschiedete sich in einer langen Stellungnahme auf der Klub-Webseite mit emotionalen Worten und kündigte an, eine Auszeit nehmen zu wollen. „Obwohl es unglaublich schwierig war, diese Entscheidung zu treffen, weiß ich in meinem Herzen, dass es die richtige ist“, sagte Howe.

Am Mittwoch hatte Newcastle in einem Testspiel 1:4 gegen Bristol City verloren. In der vergangenen Saison hatte der Klub aus dem Nordosten Englands trotz großer Investitionen nur den zwölften Tabellenplatz belegt. Dennoch sollte die Zusammenarbeit eigentlich fortgesetzt werden.

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