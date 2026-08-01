Emotionaler Abschied! Kommt nun Ex-Salzburg-Coach?

Nun ist es offiziell: Eddie Howe ist nach fast fünf Jahren nicht mehr Trainer von Newcastle United!
Der Klub aus der englischen Premier League teilte mit, er habe die Entscheidung des 48-Jährigen akzeptiert. Bereits am Donnerstag hatten englische Medien übereinstimmend berichtet, Howe werde das Amt aufgeben, das er im November 2021 übernommen hatte.
Jaissle gilt als Topfavorit
Als Favorit auf seine Nachfolge gilt Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, der zuletzt bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig war. In der Klubmitteilung hieß es, die Suche nach einem neuen Trainer befinde sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Weiteres dazu werde bald mitgeteilt.
„Es war unglaublich schwierig“
Howe verabschiedete sich in einer langen Stellungnahme auf der Klub-Webseite mit emotionalen Worten und kündigte an, eine Auszeit nehmen zu wollen. „Obwohl es unglaublich schwierig war, diese Entscheidung zu treffen, weiß ich in meinem Herzen, dass es die richtige ist“, sagte Howe.
Am Mittwoch hatte Newcastle in einem Testspiel 1:4 gegen Bristol City verloren. In der vergangenen Saison hatte der Klub aus dem Nordosten Englands trotz großer Investitionen nur den zwölften Tabellenplatz belegt. Dennoch sollte die Zusammenarbeit eigentlich fortgesetzt werden.
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