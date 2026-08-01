„Keine 10 Mio. Euro!“ Nur ein GAK-Kicker überzeugt

Bitteres 0:3 zum Liga-Auftakt gegen Meister LASK – GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer erwartet sich jetzt eine „Reaktion“.
Die Grazer empfangen nächsten Samstag in der zweiten Ligarunde Aufsteiger Austria Lustenau, werden dort laut Trainer Ferdinand Feldhofer „ein ganz anderes Gesicht“ zeigen. „Nicht nur, weil der Gegner ein anderer sein wird, sondern auch, weil ich mir schon eine Reaktion erwarte auf diese Leistung.“
Sein Team habe sich vom LASK erdrücken lassen. Einzig Torhüter Cican Stankovic habe ein sehr gutes Spiel gemacht. „Ansonsten können wir uns auf jeder Position noch verbessern.“
Stankovic wurde nach Spielende aus dem LASK-Fansektor von einem Gegenstand getroffen, wollte sich dazu aber nicht äußern.
„Wir wissen alle, was wir noch tun müssen“
Sein Trainer warb darum, die 0:3-Niederlage „als krasser Außenseiter“ richtig einzuordnen. „Die Wahrheit ist: Wir haben keine 10 Millionen Euro Budget, der LASK hat, glaube ich, über 50 Millionen“, betonte Feldhofer. „Vom Kader her war uns hier nichts anderes möglich. Wir wissen alle im Verein, was wir noch tun müssen.“ Bis Transferschluss am 3. September sollen noch neue Spieler kommen.
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