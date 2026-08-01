„Keine 10 Mio. Euro!“ Nur ein GAK-Kicker überzeugt

„Wir wissen alle, was wir noch tun müssen“

Sein Trainer warb darum, die 0:3-Niederlage „als krasser Außenseiter“ richtig einzuordnen. „Die Wahrheit ist: Wir haben keine 10 Millionen Euro Budget, der LASK hat, glaube ich, über 50 Millionen“, betonte Feldhofer. „Vom Kader her war uns hier nichts anderes möglich. Wir wissen alle im Verein, was wir noch tun müssen.“ Bis Transferschluss am 3. September sollen noch neue Spieler kommen.