Mit Drohne auf Suche nach verwaisten Rehkitzen

Als Hilfsmittel hatten Ranits und Markl eine Drohne mit. Mit Drohne und Wärmebildkamera sind sie mit ihrer Firma „Termvise“ die einzigen, die im Nordburgenland die Suche nach Rehkitzen (normalerweise vor der Mahd) mit dieser Technologie anbieten. „Wir wurden rasch fündig. Die Kleinen hatten sich weiter im Feld aneinander gekuschelt“, schildert Waldsich. Dankbar die Kitze vom sicheren Tod bewahrt zu haben, fingen sie die Bambis ein und brachten sie zu Tina Rosner nach Nickelsdorf. Sie hat schon mehrere Kitze aufgezogen und zeigt sich auch hier zuversichtlich. „Sie trinken brav, ich hoffe also, dass wir sie durchbringen“, so die Tierfreundin.