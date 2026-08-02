Star-Regisseur Fritz Lang setzte viele Maßstäbe

Lang, der die Wiener Moderne wie ein Schwamm aufsog, war zeit seines Lebens ein Seismograf für bleibende Stimmungen. Er zeichnete in seinen Filmen gerne die zweite industriell-technologische Revolution der 1920er- und 1930er-Jahre in seinen Filmen nach und wirkte des Öfteren geradezu prophetisch. Opulente Werke wie „Dr. Mabuse“ oder „Die Nibelungen“ prägten die Zeit. Lang reüssierte im Stumm-, wie auch im Tonfilm und prägte nach dem deutschsprachigen Raum und der Flucht vor den Nazis ab den 1940er-Jahren auch das amerikanische Kino. Doch schon mit seinem US-Debüt „Fury“ (1936) über die dortige Lynchjustiz machte er sich in den Vereinigten Staaten unsterblich.