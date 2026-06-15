Meldestelle spricht von drastischen Entwicklungen

Bund und Stadt sprangen schließlich ein. Bis Oktober 2027 reicht das Geld. 100.000 Euro fließen heuer und nächstes Jahr vom Sozialministerium plus 85.000 Euro heuer von der Stadt Graz. Auf eine zugesagte Spende der SPÖ von 80.000 Euro warte man noch.

522 Anfragen trotz Notbetrieb

„Sparziele sind politisch legitim, aber die Prioritätensetzung scheint uns nicht klar“, sagt Grabovac. Dann wurde heute der Jahresbericht präsentiert. „Wir hatten im zweiten Halbjahr Notbetrieb, mussten alle unsere Stunden massiv reduzieren, trotzdem gingen 522 Anfragen im letzten Jahr bei uns ein.“ In 463 Fällen wurde man aktiv, mehr Frauen als Männer waren betroffen.